電力不足 四川綿陽三台縣所有機關停電保民生

大陸四川電力短缺問題持續，綿陽市三台縣已宣告所有機關每日分時停電來保民生，同時也調用發電車位民生進行緊急供電。

據澎湃新聞報導，8月25日，四川省綿陽市三台縣發展和改革局回應稱，當前發電廠自發電量僅達到滿發的30%到40%，大範圍、長時間極端高熱天氣又導致民生用電負荷飆升，縣委政府已要求各級機關企事業單位帶頭節約用電，8月18日後，中午12點到2點、下午6點到第二天早上8點，全縣所有機關全部停電來保民生。

據「三台發布」微信公眾號23日消息，由國家電網河南省電力公司支援三台縣的2台1,000瓩應急發電車和國家電網四川省電力公司綿陽供電公司支援該縣的2台400瓩應急發電車先後抵達，按照優先保障民生用電的基本原則，為該縣居民提供應急用電。

公開資料顯示，三台縣境內水力發電相當豐富，有永安電力公司下轄的永安、文峰、吳家渡、冬瓜山四座水電站、以及多座小型水電站，年發電量為7.3億度，但是目前所有小型水電站完全停機、永安電力公司旗下電站低水位運行，不到裝機容量的四分之一。三台電網目前存在5萬至9萬瓩的電力缺口。

三台縣位於四川省綿陽市，緊鄰綿陽高新科技經濟開發區以及綿陽市區，公開資料顯示，綿陽有眾益中藥材科技、綿陽新南湖樂園等台資企業，在綿陽的台資企業達到86家。