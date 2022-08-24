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颱風「馬鞍」進逼 華南嚴防
中國大陸國家防總辦公室、應急管理部22日組織防汛抗旱防颱風專題視訊會商調度，強調要緊盯北方新一輪強降雨、部分河流超警超保、四川盆地及長江中下游地區持續高溫乾旱和第9號颱風來臨這四個重點，加強防範應對，毫不鬆懈做好防汛抗旱防颱風各項工作。
新華社報導，今年第9號颱風「馬鞍」已於8月22日11時在菲律賓東部海域生成，預計8月25日白天在廣東沿海登陸。
第9號颱風「馬鞍」將影響華南地區，根據大陸《國家防汛抗旱應急預案》有關規定，決定於22日12時針對廣東、廣西、海南、福建等地啟動防汛防颱風四級應急響應。
22日，大陸國家減災委、應急管理部針對四川、重慶等地近期較為嚴重的旱災，啟動Ⅳ級救災應急響應，派出工作組赴災區實地查看災情，指導和協助地方做好受災群眾基本生活救助。
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