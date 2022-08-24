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中歐班列東通道 運量增長逾16％

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

中歐班列自開行以來，為國際貿易發展貢獻了重要力量。作為陸路運輸的「鋼鐵駝隊」，在新冠肺炎疫情防控背景下，中歐班列成為保障中歐貿易往來的重要物流通道。

新華社報導，來自中國鐵路哈爾濱局集團有限公司的數據顯示，今年1至7月，經中歐班列「東通道」滿洲里和綏芬河口岸進出境的中歐班列累計通行3132列、發送貨物29萬9808標箱，同比分別增長16.4%、16.2%。

今年上半年，經綏芬河口岸進出境的中歐班列達373列，發送貨物3萬4942標箱，同比分別增長74.3%、82.9%。

自2013年中歐班列經由滿洲里口岸開行以來，滿洲里口岸進出境中歐班列數量呈持續增長態勢。2020年滿洲里口岸通行中歐班列3548列，同比增長35.1%；滿洲里口岸中歐班列年內通行數量在2021年首次突破4000列。

據了解，今年上半年，滿洲里站國際貨場擴能改造工程順利完工，車站集裝箱日換裝量由420標箱提升至840標箱，鐵路貨車車號由人工紀錄變為自動識別，車輛運行效率大幅提升。

「完成前5000列，滿洲里站用了6年多的時間，從1萬列到15000列僅用時1年，在疫情下，口岸實現了逆勢增長。」滿洲里站副站長劉洪亮說。

海關為化肥進口開闢綠色通道，及時高效辦理通關手續，優先查驗，快速放行。」綏芬河市千鋒瑞國際貨物運輸代理有限公司報關員鄧冠男說，這不僅有效縮短了通關時間，也為企業節省了經營成本。

哈爾濱海關相關負責人介紹，目前，海關各項惠企改革措施在黑龍江省全面落地。「通關一體化」「互聯網+24小時預約通關」「提前申報」等通關模式可供企業自主選擇，通過擔保驗放、先放行後檢測、採信第三方機構檢驗結果等方式，大幅提高企業通關效率。

據介紹，為確保中歐班列快速進出境，綏芬河站開闢貨物運輸綠色通道，壓縮非生產作業時間，工作人員在做好各環節防疫工作的同時，提前與海關、貨代公司等溝通對接、共享信息。

目前中歐班列經滿洲里、綏芬河口岸的運行線已達22條，主要集貨地覆蓋中國大陸廣州、蘇州等數十座城市，班列通達歐洲十餘個國家，運輸貨物品類日益豐富，包括日用百貨、工業機械等。

海關 疫情

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