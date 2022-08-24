速寫北京 串起2500個人生

一支筆、一張紙，7年間，王芳和2500多名志同道合的畫友，幾乎走遍了北京的大街小巷。無冬歷夏、不畏嚴寒酷暑，都能在胡同裡看到他們的身影。記錄城市變遷，描繪市井生活，這支民間繪畫團體叫「速寫北京」。

「2014年，我在書店裡看到一本關於城市速寫的書，心裡就有了這個念頭。」齊刷刷的短髮、時尚的「奶奶灰」，搭配乾淨利索的休閒裝，說起「速寫北京」的起源，王芳打開了話匣子。原來，有繪畫基礎的她曾在國外工作生活多年，在不少歐洲國家都看到過一群人背著畫夾，拿著紙筆，坐在一起給城市裡的建築、街巷、人群畫速寫。「當時我沒有城市速寫的概念，就覺得現場作畫，每個人都能根據自己的觀察，畫出生動鮮活的速寫，還能教學相長，是一種特別愜意的生活方式。」

回北京後，看著日新月異的變化，王芳仿佛重新認識了這塊土地。她想記錄北京的變化，一直在尋找把自己看到過的那種繪畫方式落地的契機。「經過學習，我對城市速寫有了初步認識，2015年9月拉著一個閨蜜跑到了鼓樓。」那是「速寫北京」的第一次活動，兩個人，兩個小馬紮，王芳在鼓樓前的小廣場畫了一下午。遛彎兒的阿姨、拉胡琴的大爺、旅行的遊客……圍觀的人不少，大夥好奇地問：「你們是美術學院的學生？」王芳意識到，想要提高影響力，需要找到更多志同道合的畫友。於是，組團速寫的創意在幾位發起人的朋友圈等社交平台擴散開來。不到一個月的時間，慕名而來，要求加入速寫隊伍的人就有20多位。2015年年底，「速寫北京」的第一個微信群正式成立，首批入群者超過百人。

畫友越來越多，影響力逐步擴大，「速寫北京」有了更多的群和自己的微信公眾號。每次活動，王芳和畫友們堅持公益、現場作畫、戶外作畫的原則，足跡逐步覆蓋北京的各類景點。一天，王芳收到了畫友的作品，畫的是東城胡同裡的大雜院。畫中，嬉戲的兒童、乘涼的老人、院中的花盆和水缸，一派煙火氣。「這是我們家曾經的老宅子，院裡的居民聽說我來速寫，不僅給我講以前的事，還給我拿水果，沏茶。」一席話打動了王芳，也明確了「速寫北京」的方向。「走，咱們去胡同速寫。」

於是，在東城、西城的胡同裡，王芳和畫友們速寫的對象，變成了不起眼的草木，飽含滄桑的房屋、宅門，以及張大爺、李阿姨等原住民。「城市每天都在變遷，有些胡同第二次再來的時候，已經完成了整治提升，幾乎變了樣。」王芳發現，她們的速寫，成了胡同變化的見證，記錄了歷史。