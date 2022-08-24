青年領軍 點亮廣西夜經濟

星光集市、後車廂集市、文化夜遊……當下，廣西各地使出渾身解數，打造夜間消費聚集區。「夜經濟」新業態在打開青年創業思路的同時，也激活了城市消費新引擎。

中新社報導，走訪廣西南寧市的夜間集市發現，經營攤主以80後、90後為主，攤位上擺放自製首飾、精美花束、手工甜品、咖啡果汁等，再配上標新立異的廣告語，有的攤主還利用手機直播代替傳統叫賣方式來賣貨，吸引年輕顧客。

夜間集市可見，閃耀的彩燈圈出一方之地，擺上幾張摺叠板凳，播放熱鬧動感的歌曲，汽車後車廂上擺放著琳瑯滿目的玻璃酒具，這是25歲的攤主石承欣為顧客打造的一塊浪漫心靈棲息地。

曾在黑龍江經營實體酒吧的石承欣，不遠千里來到南寧，她說：「我很喜歡南寧的生活環境，民眾夜間活動豐富，生意好時一晚上能收入上千元（人民幣，下同），我還有另一輛車，準備物色新的夜市開第二間移動酒吧。」

來自四川省的80後，王大賓經營著一家車尾廂冰粉攤，面對夜市裡大同小異的冰粉產品，他依靠不同口味和顔色的冰粉脫穎而出。王大賓說，他每天12時就開始準備食材，用新鮮的水果製作原料，以健康優質的產品贏得顧客，生意最好時一晚能賣100多碗，日均營業額700元左右。

為升級夜間消費，廣西近期發布《關於進一步促進消費的若干措施》，提出鼓勵夜間延時經營，將重點培育和打造一批融合夜食、夜購、夜遊等輻射帶動能力強的夜間文化和旅遊消費集聚區，引導各地在差別化、專業化和特色化上下功夫，推動夜間消費載體升級。

中國科學院地理與科學資源研究所旅遊研究與規劃設計中心主任助理齊曉波指出，夜間經濟是城市經濟發展的新驅動力，可藉助5G、虛擬現實、全息投影、大數據、雲計算等新技術，打造豐富多樣的夜間產品，打造城市夜景地標。

近年來，大陸多地頻出招打造多元夜消費新體驗。湖南省長沙市推出非遺夜市，重慶市結合山城特色打造國際特色的「不夜重慶」地標，陝西省西安市大唐不夜城推出爆款產品帶火旅遊業。