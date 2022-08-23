衛健委：新冠疫情是中國生育率下降的一個因素

（德國之聲中文網）據路透社報導，中國國家衛生健康委員會本周一晚些通過傳真對路透社的有關中國生育率的詢問做出了回復。衛健委在回復中稱，「許多女性繼續推遲結婚或生育計劃，經濟和社會的快速發展也帶來深刻的變化。」

衛健委還寫道，影響到結婚率和生育率的因素包括年輕人搬到城鎮地區居住、需要在教育方面花費更多時間，以及高壓的工作環境。此外，回復中稱，「新冠疫情對一些人的婚姻和生育安排所造成的影響是明顯的。」

今年1月20日，中國人民大學人口與發展研究中心副主任宋健在中國國家衛生健康委召開委例行新聞發布會表示，出生人口的規模下降，受到多種因素的影響，而新冠肺炎疫情就是其中一個。他說，目前大多數的研究表明，新冠肺炎疫情對出生產生的影響是負面的，但他當時稱，新冠肺炎疫情對中國出生人口的影響還有待進一步觀察。

按照中國官方今年1月17日公布的數據，在新冠爆發後的2021年，中國有1062萬新生兒出生，比2020年減少11.5%，人口出生率僅為1.16。由此，中國已進入人口出生率最低的國家之列，大大低於經濟合作與發展組織有關人口穩定需要有2.1的出生率這一標準，也低於聯合國在《世界人口展望2019》中關於中國的生育率2021年為1.70的預測。

「最後一代」--年輕人的絕望

路透社最近曾引用威斯康星大學麥迪遜分校研究員、《大國空巢》一書的作者易富賢表示，「中國顯然是大政府，小家庭。清零政策，導致了零經濟、零婚姻、零生育率。」

今年5月上海封城期間，一段視頻曾在中國社交媒體上廣為流傳。視頻中，一個穿著防護服的警察威脅一位不願意集中隔離的居民說，「如果你不執行市政府的命令，就要對你進行處罰，進行處罰以後，要影響你的三代！」這位居民則立即回答說：「這是我們最後一代，謝謝。」

儘管中國當局迅速將這段視頻從網絡刪除，但「最後一代」這一表述仍引發了大量共鳴和輿論震蕩。有人將這句話解讀為「你給的苦難到我為止」，「不再養育下一代，讓他們繼續生活在極權統治之下。」

今年以來，當世界其他地方都放鬆隔離，試著與變異弱化後的奧密克戎共存之際，中國仍將抗疫視為第一要務。由習近平親自倡導的所謂動態「清零」措施包括大規模檢測、追蹤接觸者及嚴格隔離等，只需幾宗病例都能觸發全城封鎖。各地封城不僅引發物資供應不足、病患無法就醫等大量次生災難，民宅被強闖消毒、民眾被強制拉到方艙隔離等粗暴手段也激起更多民怨，讓許多年輕人失去了生育意願。「最後一代」的表述即反映了年輕人的絕望心態。

8月17日，中國國家衛生健康委、中國國家發展改革委等17部門聯合發布指導意見，要求「進一步完善和落實積極生育支持措施」，鼓勵生三孩，其中敦促中央和省級政府增加生殖健康方面的支出，實施積極生育支持措施，並在全國範圍內改善兒童保育服務等等。

對此，網民熱議說，「多部委催生，人口問題非常嚴重，你們的統治到我們這一代結束，你們給的苦難到我們這一代為止！不生，我們是最後一代，謝謝」；「韭菜不夠了」；「生的娃都是韭菜啊」。還有網民寫道，「生吧，生出來給人上人們欺騙、玩弄、吸血、剝削、壓榨、最後像垃圾一樣被丟棄。」

據人口統計學家預測，中國今年的出生率更不樂觀，新生兒數量估計將降至新低，估計在1000萬以下。

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