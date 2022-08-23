快訊

聯合新聞網啟事

聽新聞
test
0:00 / 0:00

大陸人教社醜插畫後 符合中國風、精氣神新版教科書出爐

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
人教社公布新版數學教科書插畫，力求體現中國風與精氣神。（圖取自北京市教委）
人教社公布新版數學教科書插畫，力求體現中國風與精氣神。（圖取自北京市教委）

自人民教育出版社教材因不雅插圖引發各界爭議後，人教社自5月下旬重新啟動小學數學教材插圖重繪工作。近日，人教社官網公布新製的小學數學教材插圖，並稱在整體上力求體現出「中國風」、「時代感」、「精氣神」和「數學味」的風格特點，展現新時代中國少年兒童陽光、向上、愉悅的精神面貌。

據人民日報報導，人教社委託第三方機構進行繪製，在經過綜合評比下，最終確定由中央美術學院專業團隊繪製。並廣泛徵求美術專家、教育專家、一線教師等有關方面代表的意見建議，且先後赴北京、浙江、江西、廣東、雲南等省市面向學生、教師、家長等群體開展問卷調查和意見徵集。在插圖繪製完成後，嚴格進行三審三校，前後經過7次修改，完成3次送審。教材已經國家教材委員會專家委員會審核通過。

此外，大陸教育部22日也公布人教社教材插圖調查處理通報，通報指出，對有關單位及27名失職失責人員進行嚴肅追責問責，對插圖作者、設計人員作出相應處理，不再聘請吳勇、封面設計呂旻、呂敬人及其工作室從事國家教材設計、插圖繪製等相關工作。

教育部也稱，正部署對全國中小學教材教輔和進入校園課外讀物的插圖及內容進行了全面排查整改，「確保體現正確的政治方向和價值導向，弘揚中華優秀文化，符合大眾審美習慣。」

延伸閱讀

中國小學教材低俗插畫 問責27人炒總編

台灣繪師作品反應熱烈 日本創作平台pixiv再推精選集

中國大陸小學教材插圖涉低俗及性暗示 27人被問責總編撤職

《魔女與野獸》動畫化確定！佐竹幸典紀念插畫感謝粉絲支持

相關新聞

在美買房惹議…傳「中國反美鬥士」想持綠卡出境 登機被攔

中國知名愛國大V司馬南之前被踢爆2010年在美國買房引發議論，令他鮮明的「反美鬥士」形象崩解。在司馬南所有的社群帳號遭禁言後，更傳出司馬南持綠卡想赴美失敗的消息，由於無法獲得司馬南直接回應，各方猜測不斷，外逃消息真偽無法核實。

四川高溫限電 川渝人煎熬哀號

四川省受到連日高溫氣候影響，電力承壓，儘管在官方以讓電於民為優先，但在電力不足狀態下，居民用電也受到影響。近日許多四川達...

大陸人教社醜插畫後 符合中國風、精氣神新版教科書出爐

自人民教育出版社教材因不雅插圖引發各界爭議後，人教社自5月下旬重新啟動小學數學教材插圖重繪工作。近日，人教社官網公布新製...

減緩消融 四川冰川蓋2.0版「涼被」

為減緩冰川消融，南京大學科研團隊和達古冰川管理局近日一起為四川達古冰川蓋上了「涼被」。

中國刪改電影情節 強迫反派改邪歸正

中國修改電影情節事件又一例！中國先前因為修改《鬥陣俱樂部》一片的結局已飽受爭議，而近期在全球受到歡迎的《小小兵2：格魯的崛起》也遭到魔改，反派角色的威酷最後被警方抓獲，入獄服刑20年。而這並非中國第一

戚薇被「鑑定」直播賣假貨？ 喊冤稱已報警

日前，一則「機構鑒定戚薇直播間賣假貨」的話題登上微博熱搜榜一，話題閱讀量9.6億。隨後，戚薇工作室曬出戚薇在警察局的照片...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。