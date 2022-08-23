中國刪改電影情節 強迫反派改邪歸正

中國修改電影情節事件又一例！中國先前因為修改《鬥陣俱樂部》一片的結局已飽受爭議，而近期在全球受到歡迎的《小小兵2：格魯的崛起》也遭到魔改，反派角色的威酷最後被警方抓獲，入獄服刑20年。而這並非中國第一次刪改電影情節，刪改部分多是涉及逍遙法外的情節。

強制反派改邪歸正

《衛報》報導，《小小兵2》在中國上映3天，創下7828萬人民幣的票房，更刷新外國動畫片在中國首週票房紀錄。

但是中國的小小兵結局已經遭到魔改，國際版電影中的反派角色威酷以偽裝死亡的方式，逃掉警方的追捕，繼續邁向成為神偷的道路。但中國版電影的威酷卻是遭到警方逮捕後改邪歸正，並在監獄成立劇團，追求對表演的熱情。

《路透社》引述中國影評家的意見說，小小兵中文版電影的播放時間比國際版多出一分鐘，並反諷道「只有我們需要特別的指導，因為害怕卡通會腐蝕我們的心靈」。

多部經典都遭殃

除了全新的院線電影遭到中國政府審查之外，許多經典老電影也免不了被「魔改」的命運。如大衛芬奇執導的電影《鬥陣俱樂部》於1999年於全球上映，因為涉及敏感內容遲遲未在中國上映，今年成功於騰訊上架，但原本炸毀大樓的結局卻被刪除，改由文字表示「警方破解男主角的計畫，阻止炸彈爆炸，主角被送往精神病院治療」，在經歷網友抗議後，才改回原版結局。

此外，尼可拉斯凱吉主演的電影《軍火之王》講述，主角意外涉入地下軍火交易，但後面發跡成為地下有名的「軍火之王」，儘管主角遭到警方捉獲，但卻動用了軍火商與政治交錯權力的權力關係，繼續逍遙法外做軍火生意。

然而，騰訊版的《軍火之王》從122分鐘被刪至92分鐘，而且原來的結局被刪掉，並被用一段字幕代替，字幕稱：「軍火商在法庭承認控罪，並被判終身監禁」。

【更多精采內容，詳見 】