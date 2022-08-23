乾旱導致洞庭湖大量魚類死亡 「鄱陽湖草原」成飆車場

長江流域出現1961年以來最嚴重的乾旱，已經對流域兩大湖泊—洞庭湖與鄱陽湖的生態環境造成嚴重衝擊，不只湖中魚類因此大量死亡，旱情若持續還可能對侯鳥也造成影響。

湖北楚天都市報旗下新媒體《極目新聞》指出，每年8月原是洞庭湖漲水的季節，水位一般會比現在要高出5米左右。但目前岳陽樓附近的洞庭湖岸邊，湖水已經退至距離堤岸百米遠，露出大片的岸灘。

報導稱，由於長時間沒有下雨，洞庭湖水位降得很快，很多魚都被困在一個個零散的小水塘中。這些水塘的深度只有2公尺左右，由於持續高溫，近期已經大量魚類因此死亡。

當地一名漁政人員表示，很多魚類被困在小水塘，加上溫度高，魚死得比較多，連一些十多斤的大魚也死亡。近期他們的主要工作就是巡查洞庭湖中未乾涸的水塘，發現有死魚就及時打撈，再將死魚集中掩埋，以免汙染水質。

洞庭湖是中國第二大淡水湖泊，地跨湘鄂兩省，湖泊面積2,650平方公里，是長江兩個大型通江湖泊之一，是長江流域重要的調蓄湖泊，在維繫長江中下游流域江湖關係和生態平衡具有不可或缺的重要作用，素有「長江之腎」之稱。

根據氣象衛星監測顯示，8月18日洞庭湖水體面積約548平方公里，較今年7月1日減少約66%。從衛星影像來看，洞庭湖已經「瘦成一道閃電」。

湖南東洞庭湖國家級自然保護區管理局人員指出，洞庭湖的水位7月底就退到往年冬天時的位置，水域面積明顯減少，魚類因高溫缺氧死了不少。由於退水早，湖底的草生長期提前，到冬天可能會提前老了，可能對以草為食的候鳥產生不利影響。

此外，魚類的死亡也可能對候鳥產生影響，但影響程度目前還無法確定，有待進一步的監測。如果旱情持續發展，洞庭湖水位得不到有效補充，魚類死亡的情況可能再加劇。