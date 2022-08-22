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神評論！ 胡錫進：上海外灘暗得讓人心裡暖呼呼

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
8月22日晚，上海暫停開放部分區域景觀照明，遊客在外灘濱江步道上游玩。中新社
8月22日晚，上海暫停開放部分區域景觀照明，遊客在外灘濱江步道上游玩。中新社

由於整個長江流域都缺水限電，上海外灘日前下令停止夜間照明。中共黨媒環球時報前總編輯胡錫進在微博稱，中國是個超大家庭，一方有急，八方不安並且都應出手相助，上海外灘省點電，給人這樣的強烈暗示。所以外灘暗了些，但「暗得讓人心裡暖呼呼的」。

文章稱，中國大陸是抗災和抵禦風險能力很強的國家了，但還是會有各種問題出現，包括天災人禍。看那些災禍，離不開批判現實主義的視角，包括對苦難的展示和對責任的追究。同時也應發現幫著中華民族穿越災禍並生生不息的那些元素。現在大陸人民都在關注南方旱情，同情四川缺電，盼雨早來，酷熱早點結束。

他說，不要看輕這份關注和感同身受，它們是大陸中央政府統籌全社會資源每年防災減災的社會心理基礎。中國大陸無論發生什麼災難，無論它們的發生地多麼偏遠，那些地方都不會被遺棄，支援會第一時間趕到，這是一種超越貧與富、不問偏遠與中心的主權責任，也是與之相對應的踏實感。

他說：「老胡有一次在浦東為金融界人士做講座，其中我談到邊疆地區與陸家嘴繁榮的關係，引起很大共鳴。我覺得中國人就是有一種集體的家國情懷，其他地方，哪怕很遙遠的地方，只要是中國國土，那裡發生的事情就與我有某種關係，大多數國人是有這種信念或者潛意識的。」

他還說，有時他覺得，中國人與當代的「小國寡民」幾乎是「不同物種」。「做中國人有更多牽掛，更大的時空感，更多喜怒哀樂的情感素材，更多人生戲劇性的可能。總之，中國的市井最有情調，中國還給抱負和天下情懷創造了巨大空間。」

或許知道自己的意見有可能被網友痛罵，胡錫進文章稱：「老胡的敘事角度可能一些人不喜歡，沒關係，我不認為我的這個角度應該具有壟斷性。歡迎其他角度和對現實的各種再發現。但同樣，別的視角也不應唯我獨尊，自封是唯一有良心的。」

大陸網友評論：「上海這是感同身受所以才關燈的嗎？這明明是被罵的不行了才關燈好嗎？只關個燈上海舔著臉向四川要電的事就過去了？你就這麼急著給上海歌功頌德？」「這又是胡刁盤，喪事喜辦！」

上海 胡錫進

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