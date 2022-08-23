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中歐班列 提前10天破萬

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

21日，隨著中歐班列（西安—漢堡）從西安國際港站開出，今年以來中歐班列累計開行達10000列，較去年提前10天破萬列；今年累計發送貨物97.2萬標箱，同比增長5%，綜合重箱率達98.4%。

新華社報導，據中國國家鐵路集團有限公司貨運部負責人介紹，今年以來，國鐵集團認真貫徹落實大陸中央穩住經濟大盤的部署要求，堅持高標準、可持續、惠民生，積極推動中歐班列高質量發展，構建全天候、大運量、綠色低碳、暢通安全的國際物流通道，為維護國際產業鏈供應鏈穩定暢通、高質量共建「一帶一路」提供了有力支撐。

今年，大陸鐵路部門新開通西安、重慶等城市經黑海、裏海至羅馬尼亞康斯坦察的鐵海聯運新線路，中歐班列與中老鐵路國際貨運列車、西部陸海新通道班列緊密銜接，推動形成「暢通高效、多向延伸、海陸互聯」的境外通道網絡格局。

鐵路部門加大回程班列組織力度，推進雙向貨源均衡運輸，今年回程班列與去程班列的比例達到88%；穩步推進實施阿拉山口、霍爾果斯、滿洲裏、二連等口岸及後方通道擴能改造工程，同時積極協調境外鐵路同步提升基礎設施能力，實現了境內外通道能力穩步提升。今年以來，中歐班列西、中、東通道日均運量較擴能改造前的2020年分別增長20.7%、15.2%、41.3%。

中歐班列已鋪畫了82條運行線路，通達歐洲24個國家200個城市，逐步「連點成線」「織線成網」，運輸服務網覆蓋歐洲全境。

羅馬尼亞 一帶一路

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