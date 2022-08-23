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雜技之鄉 河北吳橋打造文化旅遊

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

「小小銅鑼圓悠悠，學套把戲江湖走，南京收了南京去，北京收了北京遊，南北二京都不收，運河兩岸度春秋！」在「雜技之鄉」河北省滄州市吳橋縣大運河畔，雜技大世界景區「彭家班」的演員們唱著鑼歌進行網路直播表演雜技。

新華社報導，「當年，我們沿著運河耍把式，運河養活了我們這些雜技藝人。現在日子好了，我們雜技藝人把運河文化和非遺技藝傳承下來，唱段鑼歌，演段吳橋雜技，讓大夥既能欣賞到大運河的美景，又能看吳橋雜技。」雜技大世界景區演員彭立新說起雜技和大運河，臉上滿是自豪。

吳橋縣是著名的「雜技之鄉」。吳橋雜技最早可追溯至漢代，大運河貫通後，帶動沿河流域碼頭、城鎮興起。千百年來，吳橋雜技藝人乘船沿大運河北上南下表演賣藝，近代史上運河流域的大城市出現的著名藝人活動聚集區，如北京的天橋、南京的夫子廟、天津的「三不管」等雜技集散地，幾乎都有吳橋人，吳橋雜技藝術得以在大運河水的哺育下傳承發展，走向大陸各地，並逐步登上世界舞台。

大運河吳橋段長34.8公里。吳橋縣依託大運河文化帶建設，深入挖掘運河文化和雜技文化，打造了運河公園、冀魯風情園、運河「五季」公園等特色文旅項目，從優化運河生態和促進鄉村振興著手，大力發展萬畝紅高粱、千畝金銀花等特色農業項目，打造中藥材種植、加工、銷售產業鏈，推進大運河沿岸農業產業結構調整。

北京 網路直播 碼頭

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