湖南懷化／江南第一坊 芷江天后宮

媽祖是海上漁民奉祀的神明，而在湘西小城芷江，卻有一座中國大陸內陸最大的媽祖廟，整座天后宮融古代建築、浮雕藝術於一身；石坊上刻有五十幅浮雕，栩栩如生，雕刻技藝精湛，有「江南第一坊」之稱。

清乾隆年間，當時芷江縣十分繁榮，是周邊城市的政治、經濟、文化中心。善於做生意的福建人集聚到芷江，將原來的福建客民會館重建為天后宮，至今已有250多年。

芷江天后宮座西朝東，南北建耳室，中間三進；戲台、正殿、觀音堂，左為財神殿，右為武聖殿和五通神殿，建築結構基本保存完整。觀音堂內供奉觀音聖像，和媽祖共同守護芷江人民。芷江有天后宮，沅陸縣有世界上現存最古老的書院－龍興（講）寺。

大陸內陸最大的媽祖廟：芷江天后宮。圖／本報湖南懷化傳真

龍興寺，又稱龍興講寺，坐落在沅陵縣虎溪山的南麓，不僅是世界上現存最古老的書院，也是保留有宋代至清代建築風格的佛寺建築，是湖南省境內現存最古老的木構建築群。

龍興寺是唐太宗李世民即位稱帝第二年，下旨修建的專門用於傳授佛學的寺院。講寺之所以用龍興為名，是比喻帝王之業的興起，由大臣尉遲敬德監修，後歷朝歷代均有修葺。

龍興寺現存有山門、大雄寶殿、觀音閣等10餘處建築，建築裝飾藝術豐富多彩，特別是大雄寶殿中的鏤空石刻講經蓮花座，玲瓏剔透，甚是精美，建築所屬時代為宋至清，為大陸罕見之物。

唐太宗敕建江南講寺，並賜名龍興，是希望藉此通過佛法傳播，感化西南蠻夷，教化一方，穩定一方，進而達到穩固朝廷對江南的統治，龍興講寺因此成為唐代建築最早的佛學書院。