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湖南懷化／一座會呼吸的城市 懷化

聯合報／ 大陸特派員王玉燕／專題報導
麻陽苗族自治縣的苗族姑娘，正採摘冰糖橙。圖／本報湖南懷化傳真
麻陽苗族自治縣的苗族姑娘，正採摘冰糖橙。圖／本報湖南懷化傳真

懷化，位於湘鄂渝黔桂五省邊區區域中心，素有「五省通衢」之稱，是一座多民族聚居的山水生態中心城市， 一座會「呼吸」的城市。

在懷化2.76萬平方公里的土地上，71.04％的森林覆蓋率，30多處原始次森林，27個國家級、省級自然保護區，地質公園、森林公園和工農業旅遊示範點，51個3A級以上旅遊景區，3716種植物。雪峰山區每立方公分負氧離子最高達10萬個以上，擁有中國大陸十大長壽之鄉的麻陽；聯合國教科文組織認定其為地球上同緯度地區生態最良好的區域之一，是「天然氧吧」，「中國綠肺」。

非遺表演《鬥牛舞》圖／本報湖南懷化傳真
非遺表演《鬥牛舞》圖／本報湖南懷化傳真

懷化民俗多彩，這裡有中國最美侗鄉，有原生態的苗寨，有美侖美奐的高山花瑤；生息繁衍著漢、侗、苗、瑤、土家等51個民族。

高椅古村，保存明清古民居建築104棟。圖／本報湖南懷化傳真
高椅古村，保存明清古民居建築104棟。圖／本報湖南懷化傳真

懷化古韻如歌，擁有23個全國重點文物保護單位、16項國家級非物質文化遺產代表性專案，100多處古城、古鎮、古村寨，自古就是大湘西的政治、經濟、文化中心。從遠古文明高廟文化，到現代雜交水稻發源地安江，從秦代的黔中古郡，到明清的洪江古商城；在漫長的歷史長河中，懷化一直是中華歷史連綿之地。

中國長壽之鄉麻陽，美麗的油菜花田。圖／本報湖南懷化傳真
中國長壽之鄉麻陽，美麗的油菜花田。圖／本報湖南懷化傳真

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