聽新聞
test
0:00 / 0:00
湖南懷化／一座會呼吸的城市 懷化
懷化，位於湘鄂渝黔桂五省邊區區域中心，素有「五省通衢」之稱，是一座多民族聚居的山水生態中心城市， 一座會「呼吸」的城市。
在懷化2.76萬平方公里的土地上，71.04％的森林覆蓋率，30多處原始次森林，27個國家級、省級自然保護區，地質公園、森林公園和工農業旅遊示範點，51個3A級以上旅遊景區，3716種植物。雪峰山區每立方公分負氧離子最高達10萬個以上，擁有中國大陸十大長壽之鄉的麻陽；聯合國教科文組織認定其為地球上同緯度地區生態最良好的區域之一，是「天然氧吧」，「中國綠肺」。
懷化民俗多彩，這裡有中國最美侗鄉，有原生態的苗寨，有美侖美奐的高山花瑤；生息繁衍著漢、侗、苗、瑤、土家等51個民族。
懷化古韻如歌，擁有23個全國重點文物保護單位、16項國家級非物質文化遺產代表性專案，100多處古城、古鎮、古村寨，自古就是大湘西的政治、經濟、文化中心。從遠古文明高廟文化，到現代雜交水稻發源地安江，從秦代的黔中古郡，到明清的洪江古商城；在漫長的歷史長河中，懷化一直是中華歷史連綿之地。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言