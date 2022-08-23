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湖南懷化／飛虎隊紀念館 展秀空戰群雄英姿

聯合報／ 大陸特派員王玉燕／專題報導
飛虎隊紀念館內，介紹陳納德將軍資料。圖／本報湖南懷化傳真
飛虎隊紀念館內，介紹陳納德將軍資料。圖／本報湖南懷化傳真

飛虎隊紀念館坐落於芷江機場東邊，是為了紀念第二次世界大戰中，美國空軍英雄陳納德將軍率領的空軍飛虎隊，參加中國的抗日戰爭，以芷江機場、雲南昆明機場等為空軍基地，對日本空軍和地面部隊進行了毀滅性的打擊而建立。2005年5月建成，由飛虎隊紀念館、空軍作戰指揮塔舊址和中美空軍聯隊俱樂部舊址三棟建築組成。

1937年7月，陳納德應中國政府邀請，來中國考察空軍，接受蔣宋美齡的建議，在中國創辦航空學校，為中國培訓空軍力量。1941年，陳納德以私人機構名義，重金招募美軍飛行員和機械師，以平民身分幫助中國對日作戰，是為「中國空軍美國志願援華航空隊」，也就是著名的「飛虎隊」。

受降紀念館內展示當年接運日軍受降代表的吉普車。圖／本報湖南懷化傳真
受降紀念館內展示當年接運日軍受降代表的吉普車。圖／本報湖南懷化傳真

在31次空戰中，飛虎隊員以5至20架可用的P－40型戰鬥機，共擊毀敵機217架，自己僅損失14架，5名飛行員犧牲，1名被俘。其戰機機身繪有的飛虎隊徽和特有的鯊魚頭形戰機聞名世界，「飛虎隊」的綽號從此家喻戶曉。

紀念館內設四個展覽大廳，以高科技的手法進行了場景復原，以大量的珍貴文物、實物和照片，真實再現了飛虎隊在中國抗戰期間的各種英勇事跡和生活場景。

中美空軍作戰指揮塔舊址圖／本報湖南懷化傳真
中美空軍作戰指揮塔舊址圖／本報湖南懷化傳真

除了紀念館，還有空軍作戰指揮塔舊址，是「丁」字形結構的三層小磚樓，建於1938年1月，是二戰時芷江機場無線電指揮中心、發報中心、機要室、情報室、作戰室、指揮室等。建於1944年4月的中美空軍俱樂部舊址，磚木結構，造型堅實美觀。

空軍 紀念館 機場

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