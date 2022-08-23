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湖南懷化／滇黔門戶、黔楚咽喉 和平名城芷江

聯合報／ 大陸特派員王玉燕／專題報導
芷江擁有大陸唯一的凱旋門－受降紀念坊。圖／本報湖南懷化傳真
芷江擁有大陸唯一的凱旋門－受降紀念坊。圖／本報湖南懷化傳真

懷化芷江侗族自治縣，簡稱芷江縣，縣城芷江鎮距懷化僅39公里，素有「滇黔門戶、黔楚咽喉」之稱，因楚國著名詩人屈原「沅有芷兮澧有蘭」而得名。芷江雖小，卻是和平名城；七十多年前，中國抗日戰爭勝利，在芷江縣舉行了日本第一場受降典

禮，使這座小縣城一夕成名！

今日在芷江，有中國人民抗日戰爭勝利受降紀念館、抗戰勝利芷江受降坊、飛虎隊紀念館等紀念景點， 令人遊之心潮澎湃，不能自已。

當年，中國軍民對日浴血抗戰，付出了3500多萬條生命，終於取得最後勝利。1945年8月15日，日本天皇向全世界發表講，宣布日本正式無條件投降；第二天，中國戰區總司令蔣中正電令日軍侵華總司令岡村寧次，告知日本到芷江向中國人民投降，並派陸軍總司令何應欽全權處理受降事宜。

1945年8月21至23日，中日雙方代表在芷江舉行日軍受降典禮。現在在受降堂內陳列的桌、椅、沙發等均為原物。圖／本報湖南懷化傳真
1945年8月21至23日，中日雙方代表在芷江舉行日軍受降典禮。現在在受降堂內陳列的桌、椅、沙發等均為原物。圖／本報湖南懷化傳真

日本投降，當時陳誠建議把中國分為北平、南京、廣州三個區來受降，國軍參謀總長蕭毅肅向何應欽建議，中國戰區只有一個

日本指揮官岡村寧次，他該向誰投降？當時芷江既是前方的後方，又是後方的前方， 在此受降最適宜，蔣中正最後採納這項建議。1 9 4 5 年8 月2 1 至2 3日，中日雙方代表在芷江舉行日軍受降典禮，何應欽宣讀投降命令。現在在受降堂內陳列的、椅、沙發等均屬原物，還懸掛了中華民國國旗、國民黨黨旗、孫中山照片等。

中國人民抗日戰爭勝利受降紀念館，是大陸唯一一座全面反映中國人民抗日戰爭勝利受降的專題性紀念館。全球共有羅馬、柏林、米蘭、巴黎、芷江、平壤六座凱旋門，而芷江縣擁有大陸唯一的凱旋門－受降紀念坊。

飛虎隊隊員雕塑圖／本報湖南懷化傳真
飛虎隊隊員雕塑圖／本報湖南懷化傳真

芷江受降紀念坊建於1946年2 月， 為芷江明山貢石雕砌的牌坊，四柱三拱門結構，造型是一個「血」字，喻示抗戰勝利是用3500萬中國人民的生命、鮮血換來，警示後人不要忘記這段屈辱、慘痛的歷史。正面中間刻有「震古鑠今」四個字，背面上端中間刻有「萬古流芳」四個大字。芷江，真可謂「千秋戰史記名城」。

抗日戰爭 日本 紀念館

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