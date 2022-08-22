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大逆轉！南市殺警案專案小組晚間比對身形 排除原鎖定嫌犯

台灣大學生實習就業特訓營 在蘇州閉營

聯合報／ 特派記者林宸誼／上海即時報導
台灣大學生們踴躍參加了第二屆海峽兩岸青年文化月台青座談會。主辦方提供
台灣大學生們踴躍參加了第二屆海峽兩岸青年文化月台青座談會。主辦方提供

「奮鬥者，正青春」，2022台灣大學生蘇州實習就業特訓營，在蘇州圓滿落下帷幕。台灣大學生馬志豪說：「這次在蘇州的實習活動，大家在潛心交流中增進瞭解，在朝夕相處中加深情誼，在潛移默化中收穫真知，也在參與第二屆海峽兩岸青年文化月活動中得到了歷練，這是一次非常難得、非同尋常的體驗。」

來自北京、上海、成都、武漢、南京、鄭州、長沙、寧波、濟南、無錫、蘇州等地高校的50多名台灣大學生，在一個月的時間裡，於蘇州的電子科技、生物醫藥、法律金融、文化傳媒等不同行業的12家知名台企民企實習。

實習之餘，主辦方還組織了就業政策介紹、傳統文化體驗、企業觀摩學習、鄉村振興行長三角一體化參觀等活動，以及組織了「優秀徵文」「隨手拍」「實習時光」微視頻創作、文創設計作品徵集活動，各小組還進行豐富多彩的競技類比賽。

期間，台灣大學生們踴躍參加了第二屆海峽兩岸青年文化月台青座談會，「青年說」VCR拍攝、「奔跑吧青春」節目演出，參觀文獻特展、聆聽文化沙龍，以及參與文旅路線參訪等相關活動。

台灣大學生蘇州實習就業特訓營，自2017年以來，累計向台灣青年提供實習職位1,200多個，吸引近600名台籍青年參加，已成為助力台青紮根蘇州、融入大陸的重要平台之一。

2022台灣大學生蘇州實習就業特訓營，在蘇州圓滿落下帷幕。主辦方提供
2022台灣大學生蘇州實習就業特訓營，在蘇州圓滿落下帷幕。主辦方提供

實習 大學生 青年

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