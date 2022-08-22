被騙到緬甸 安徽男被捅兩刀肚子：經常遭電棍虐待

繼日前有冒死從緬甸北部逃回雲南的男子親述恐怖經歷，雲南晉寧警方亦公開了其他逃出緬甸者的可怕經歷。有人被斬去了四根手指，有的則被捅了肚子兩刀，而詐騙集團頭目，「沒事就折磨折磨你！」

據星島網，男子劉某某聽說緬北能賺大錢，經人介紹於2021年8月前往緬北，在當地從事電信詐騙。由於劉某某不識字，無法「正常工作」，經常受到懲罰，例如不讓劉某某吃飯。當他試圖反抗時，被電詐集團頭目捅了2刀，一刀捅穿了胃，一刀捅傷了腸子。

21歲的張男被大陸網友以高薪工作誘騙至緬北，他不想當騙子，更不想連累家人。在數十人的圍觀中，被一刀剁掉4根手指。他表示，「不聽話的人都會被打死甚至被施酷刑」。

受害人李光說，「余哥」非常坦白地告訴大家，來緬甸就是搞詐騙的。一路上很多地方都有人背著槍，李光好奇地多看了兩眼，對方就要衝上來。余哥要求交出身份證，若有人不配合，就會有兩個打手出來，將那人往死裡打。

後來李光聽說：樓旁邊有座山，不聽話的人都會被打死，丟到山上。除活活被打死，還可能面臨一種生不如死的酷刑——「水牢」：將人整個身體泡在水裏，只露一個頭，人只能站著，一坐下來就會被水淹，無法休息無法睡覺。