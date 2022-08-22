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為確保電力供應 重慶商場和百貨公司16點才營業

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
為了省電，重慶洪崖洞景區關閉外牆燈飾照明。（微博照片）
為了省電，重慶洪崖洞景區關閉外牆燈飾照明。（微博照片）

據重慶市經信委表示，重慶市電力電煤保供工作專班日前發布關於調整部分商場營業時間的緊急通知。通知顯示，受近期連晴高溫天氣及突發山火影響，電力供應形勢緊急，為確保電力安全有序供應，保障群眾基本需要，現決定調整重慶各區縣商場營業時間，壓降用電負荷，讓電於民。從2022年8月22日開始，營業時間調整為每日16:00—21:00，結束時間根據氣溫變化和供需形勢及時公佈。

據央視新聞網報導，此外，為響應重慶市政府迎峰度夏電力保供工作，重慶渝中區等主城多個區從8月21日開始，20:00後關閉景觀燈飾，以保障電網安全和居民生活用電。

據國網重慶市電力公司數據顯示，當前，重慶電網最大負荷已達到歷史極值，空調降溫負荷需求快速攀升並持續高位，佔全市負荷需求超過50%，較去年增長30.9%。為有效應對電力負荷，重慶採取了多項節電措施，並倡導居民節約用電。

重慶宣布從2022年8月22日開始，商場和百貨公司營業時間調整為每日16:00—21:00，結束時間根據氣溫變化和供需形勢及時公佈。（央視截圖）
重慶宣布從2022年8月22日開始，商場和百貨公司營業時間調整為每日16:00—21:00，結束時間根據氣溫變化和供需形勢及時公佈。（央視截圖）

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