重慶多處山火 陳敏爾：堅決打好防火滅火的硬仗

由於持續高溫乾旱，重慶市多個區縣先後發生山林火災，中共重慶市委書記陳敏爾調度部署森林防火滅火工作，形容森林防火形勢嚴峻複雜，「要堅決打好森林防火滅火這場硬仗」。

重慶江津、大足、銅梁、巴南等區8月18日以來先後發生山林火災，據《重慶日報》，火災發生後，重慶市委市政府主要領導坐鎮調度指揮滅火工作，市政府相關負責人分赴火情一線，市區兩級啟動應急預案，共調集5000餘名應急局專業救援隊、森林消防、武警部隊、消防救援及當地幹部群眾全力滅火，目前各處山火得到有力壓制，暫無人員傷亡。

據報導，今年是重慶市1961年來最嚴重的極端連晴高溫天氣，起火點均為山勢陡峭處，加上風大風向不定形成亂流等非常不利因素，給滅火工作增加極大的難度。

重慶市委書記陳敏爾、市長胡衡華星期天（8月21日）召開會議調度部署火災救援和森林防火工作，陳敏爾在會上說，要科學制定救援方案，確保人員安全、救援安全，保護好電網等重要設施安全，嚴防發生次生災害。

陳敏爾強調，做好森林防火滅火工作事關經濟社會發展大局，當前森林防火形勢嚴峻複雜，全市上下要樹牢底線思維、風險意識，強化責任擔當，眾志成城、嚴防死守，堅決打好森林防火滅火這場硬仗。

他提出一些具體要求，包括強化火源管控，嚴格落實封山措施，嚴禁火源進山；強化巡山巡查，對火情早防範、早發現、早處置；強化城市消防，精準有效防範化解高層建築、燃氣、危化品、存儲經營場所等重點領域安全風險；以及強化宣傳引導，提高全社會科學防火滅火意識等。

他提出具體要求，包括強化火源管控，嚴格落實封山措施，嚴禁火源進山；強化巡山巡查，對火情早防範、早發現、早處置；強化城市消防，精準有效防範化解高層建築、燃氣、危化品、存儲經營場所等重點領域安全風險；以及強化宣傳引導，提高全社會科學防火滅火意識等。