釀北京6月疫情 天堂超市酒吧執照被吊銷

位於北京朝陽區工體西路的天堂超市酒吧，因在6月時加劇本土疫情蔓延，中國大陸公安在日前逮捕酒吧相關負責人後，據22日查詢中國大陸國家企業信用信息公示系統顯示，北京天堂超市酒吧經營者—北京鈺泰糖果娛樂有限公司，已被處以吊銷執照（登記證）處罰。至此，天堂超市酒吧這個品牌正式謝幕。

中國大陸國家企業信用信息公示系統顯示，北京天堂超市酒吧經營者—北京鈺泰糖果娛樂有限公司，被北京市朝陽區市場監督管理局依法處以吊銷執照（登記證）處罰，處罰時間為8月11日。

公示訊息顯示，根據6月11日北京市新型冠狀病毒肺炎疫情防控工作第362場新聞發布會通報，6月9日0時至6月11日15時，涉天堂超市酒吧聚集性疫情累計報告115例感染者，其中，天堂超市酒吧到訪人員107例，酒吧工作人員2例，到訪人員的續發關聯人員6例。

公示訊息稱，由於酒吧人員密集，到訪人員構成複雜，且存在未按規定掃碼、測溫、查驗核酸檢測陰性證明的情況，增大了疫情防控難度。

因此，在此之前，北京市政府已於6月14日，公布由北京市文旅、衛健、商務、市場監管、公安、文化執法等部門已組成聯合調查組，對其立案調查；8月2日，北京市朝陽區人民檢察院通報，經依法審查，於2022年8月2日以涉嫌妨害傳染病防治罪，對北京市公安局朝陽分局提請批准逮捕的天堂超市酒吧詹某某、單某某等犯罪嫌疑人作出批准逮捕決定。​​​​

據悉，天堂超市名字的含義是酒鬼的天堂，早期詹某某、單某某兩人於1993年到北京從事餐飲業，2000年後，到北京三里屯酒吧街擺攤，接著成立天堂便利店，2011年改名為天堂超市，經過幾次擴大升級後，2016年底開出工體門市、2018年開設工體旗艦店，鼎盛時期在北京工體商圈共有兩家門市，分別為北京總店以及工體店。