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中國大陸防疫過頭 海南農漁產品遭殃

中央社／ 台北22日電

中國官方今天公布新增染疫病例共1985例。當局嚴格防疫封控又爆次生災害，採購商進不去疫情重災區海南，農漁民辛苦培育已熟成的作物找不到買家，只能乾著急而無計可施。

中國衛健委上午通報，21日零至24時，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）新增確診病例427例，境外移入67例、本土病例360例（分別是海南232例，西藏55例，陝西16例，重慶11例等）。

新增無症狀感染者1558例，境外移入94例，本土病例1464例（分別是海南535例，西藏494例，新疆189例，陝西73例，青海64例等）。

衛健委另通報，截至21日24時，據31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告，累計報告確診病例23萬9851例；尚在醫學觀察的無症狀感染者2萬1563例（境外輸入772例）。

中國當前爆發的這波疫情正值農漁產品熟成之際，官媒健康時報網今天報導，重災區海南所生產的火龍果、番石榴與生蠔受疫情所困而賣不出去。

當地保亭縣毛感鄉南天花果山果園負責銷售的胡女士說，每週熟透的火龍果與番石榴分別是1萬斤與2000斤（中國法定1斤等於500公克）。

她說，現在受疫情影響，採購商無法及時到當地溝通，幾千斤果子困在地裡，農戶非常著急。養殖生蠔的符先生發愁，因疫情波及8000斤的生蠔半數受損只剩4000斤，海南境內的海口或陵水可勉強消化餘貨卻有限。

面對疫情反覆，海南當地不只火龍果、番石榴與生蠔的輸銷碰到麻煩，菠蘿蜜、楊桃、香蕉等農副產品也都在急尋買家。

另個重災區西藏，因一班開往北京編號Z22染疫列車行經多省導致疫情外溢，北京青年報報導，目前已知33人搭乘Z22列車染疫，他們分別來自河北、山西、河南、北京、山東、甘肅、湖南7個省市。

溫州新聞網20日報導，有架省外航班輸入疫情，3名確診病患導致36人被感染，即使座位相隔13排的乘客都不能倖免，起因於變異株Omicron的變種BA.2.76傳染力太強。

這波疫情來勢洶洶，北京當局問責防疫不力的地方官員，層級達黨委書記的幹部也被免職，當局批評他們不重視常態化疫情防控工作，防控又監管不力，應急準備不足等，以致未能及時有效阻斷疫情傳播。

疫情 北京

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