填埋近50年 北京玉河重現「江南水鄉」

立秋過後，京城天高雲淡，水邊景色更加怡人。從熱鬧的南鑼鼓巷向西穿過雨兒胡同，玉河流水潺潺，兩岸綠樹成蔭，石板小路曲徑通幽，彷彿靜謐雅致的江南水鄉。通過考古挖掘、恢復治理，這條曾被掩埋近半個世紀之久的古河，得以恢復歷史風貌，更成為附近居民的「後花園」。

玉河歷史悠久，是通惠河的重要組成部分。700多年前，郭守敬主持修建了一條連通都城與京杭大運河的漕運河道，名為通惠河。明永樂年間，通惠河位於城內的河段改名為玉河，漕運功能弱化消失，逐漸成為皇城中的景觀河。之後，玉河逐漸斷流被改為暗渠，最終於1956年完全被填埋。填埋後的河道上陸續蓋滿房屋，南段還形成了北河胡同。

隨著大運河文化考古的推進，塵封多年的大運河玉河故道逐漸引起重視。2005年，東城區政府啟動玉河恢復工程，修復昔日城市水脈。玉河東城段恢復工程，以平安大街為界分南北兩期進行。北段一期工程起點為萬甯橋，全長500餘公尺。河道基本恢復至明代玉河寬度，經什剎海引水，補充河道內水源。沿岸林蔭綠化，河道種植荷花、菖蒲，一派生機盎然。

2014年，京杭大運河入選世界文化遺產，一期工程的萬寧橋和東不壓橋，成為重要遺產點。同年，南段二期工程啟動，終點至北河沿大街，全長600多公尺。南段工程最大限度保持歷史水系貫通，並打造了水系景觀。兩岸鋪設7000餘平方公尺的綠化，建設拱橋、木質親水平台、點景涼亭。通過在平安大街地下鋪設一根直徑約200毫米的管道，什剎海的水通過北段引入南段，為南段河道注入活水。南段的河道中還修建了3個蓄水池，收集雨水的同時，實現水體循環自淨。

玉河南段的親水平台上，5塊總長度百餘公尺的銅質浮雕引人駐足。自白浮泉開始，直至匯入錢塘江東歸大海，京杭大運河沿途重要市鎮的民風景物全部展現在這幅《京杭大運河風物圖》之上。

目前，玉河東城段萬寧橋至皇城根一線，共計1.1公里河道已恢復，不但重現了運河水脈歷史風貌，更成了周邊居民休閒的場所。「好多已經搬走的老街坊專門回來，就為了看看這條河。」

62歲在玉河邊住了快40年的張女士說，由當初的髒亂小胡同，變為今天的小橋流水和「江南水鄉」，玉河是真的回到了大家身邊。