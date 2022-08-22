職業教育白皮書 大陸發布

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

20日在天津舉辦的世界職業技術教育發展大會上，中國大陸教育部發布《中國職業教育發展白皮書》，向世界介紹中國大陸職業教育發展經驗。

新華社報導，白皮書指出，2012年以來，中國大陸政府把職業教育作為與普通教育同等重要的教育類型，不斷加大政策供給、創新制度設計，加快建設現代職業教育體系，構建多元辦學格局和現代治理體系。中國大陸職業教育實現由參照普通教育辦學向相對獨立的教育類型轉變，進入提質培優、增值賦能新階段。

白皮書表示，中國大陸把職業教育定位於國民教育體系和人力資源開發的重要組成部分，政府主導與市場引導相結合、發展經濟與服務民生相結合、教育與產業相結合，構建了現代職業教育發展的制度體系。

白皮書強調，堅持對外開放，深度融入世界職業教育改革發展潮流，致力消除貧困、增加就業、改善民生。

教育部

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