雲端應用帶動 寧夏農漁業智慧化

隨著大陸推動「東數西算」，除了吸引企業在內陸省市建立數據中心，也帶動當地的數位經濟發展，在寧夏，作為大陸國家數據中心集群的中衛市，已陸續將城市的政務、環衛、醫療、教育等功能一一實現雲端應用，銀川等其他城市，也藉此推進農漁業的智慧化。

雲計算和大數據產業是中衛市「無中生有」的產業，在大陸當局引進大型企業建立數據中心後，中衛除了為東部城市提供算力，也推動「雲天中衛」計畫，涵蓋中衛市公共雲平台、政務數據共享交換平台等。

舉例來說，中國移動在當地開發5G社管雲平台，疫情期間提供各社區，快速登記進出社區人員基本資料的解決方案，協助疫情防控。

另一方面，在寧夏首府銀川市，一個推動稻漁養殖的鄉村振興項目「稻漁空間」，也透過手機應用程式，將農業管理智慧化。

工作人員指出，稻漁空間是寧夏水稻種植重點企業，面積2,600畝，過去灌溉設備自動化不高，因此，透過大陸國家電網銀川供電公司打造的物聯網電氣化示範建設，現能在手機APP上達到科學化、智慧化養殖，包括操作餌料投餵、魚池增氧設備開關等，加上省電節能，初步估算，種養收入有望提高30%以上。

銀川西夏區的昊苑村，搬遷移民來自周邊的貧困縣，也透過大數據和雲端應用，對村內的產業、脫貧進度進行統計。在村內的數據螢幕上，可看到實時的人口總數、人均收入量化數據，以及引進企業數量、類別和村裡代辦事項等。