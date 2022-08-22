秸稈變板材 安徽開發萬種商品

安徽合肥濱湖國際會展中心內，一個2米高、4米多寬的垃圾分類箱引人注目，這是一款由秸稈製成的垃圾分類箱。

新華社報導，「秸稈本身是一種農業固體廢物，我們現在變廢為寶，用秸稈來裝垃圾。」安徽省阜陽市宏橋秸稈科技有限公司負責人張中成介紹，整個垃圾分類箱是用秸稈製作的板材拼裝而成的，還配有傳感器，有人接近時會自動開蓋。秸稈垃圾箱不僅比傳統的鐵製垃圾箱製造成本低，還比塑膠垃圾箱產生的異味小。

2022安徽秸稈暨畜禽養殖廢棄物綜合利用產業博覽會19日在安徽合肥濱湖國際會展中心開幕。展會為期兩天，主題為「資源化利用 產業化發展」，集中展示3000多項新技術新產品，吸引了1000多家企業參展。

原先從事包裝彩印行業工作的張中成於8年前開始從事秸稈製品的研發。「秸稈的利用空間巨大，通過不同的工藝和技術，可實現以草代木、以草代磚，實現高附加值利用。」張中成說，曾經「一燒了之」的秸稈如今有了更多綜合利用的空間。

經過持續的研發，如今通過風洗、膨化等加工程序，每噸秸稈原料能合成1立方公尺的板材。據張中成介紹，他的公司已取得了200多項技術專利，秸稈垃圾分類箱、秸稈寵物屋等多種產品已在多個城市的小區應用。

張中成說，每個垃圾分類箱的使用壽命大約為3年，當分類箱需要維修時會被送回工廠，由機器重新製成秸稈板材，用於再生產。

安徽省農業農村廳副廳長楊增權介紹，安徽每年產生農作物秸稈約4800萬噸。近年來，安徽大力推進秸稈資源化利用和產業化發展，全省農作物秸稈綜合利用率由2016年的83%提高至2021年的91%，高出大陸平均水平5個百分點以上。

在安徽省渦陽縣道遠工藝品有限公司展區，琳瑯滿目的秸稈花籃、秸稈收納筐等秸稈製品吸引不少人駐足。

「我們會針對國外客戶的需求進行設計，比如用秸稈編織的聖誕老人、復活節兔子、復活節彩蛋等。」公司總經理盧磊說，公司現在有秸稈產品約1萬種，並且每年保持著約千種新產品的開發速度。2021年，公司出口額達到人民幣6300萬元，產品遠銷至美國、英國、法國、澳洲等國家。