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降雨減少 安徽省委書記要求加大抗旱力度

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
中共安徽省委書記鄭柵潔。（安徽日報）
中共安徽省委書記鄭柵潔。（安徽日報）

由於淮河與長江流域降雨減少，中共安徽省委書記鄭柵潔要求全省針對高溫乾旱發展態勢，進一步加大抗旱力度，全力保障農田灌溉。

據安徽日報，鄭柵潔20日赴合肥市調研督導抗旱工作。鄭柵潔說，要針對高溫乾旱發展態勢，進一步加大抗旱工作力度，科學調度水源，全力保障農田灌溉，最大限度減少災害損失。

今年入汛以來，安徽省平均降雨量較常年同期偏少，沿淮河以南地區部分糧食作物受旱。鄭柵潔說，要動態調查群眾飲水困難問題，及時採取引調水、另闢水源、應急送水等方式，確保不落一戶、不漏一人。要扛穩糧食安全政治責任，加強旱情監測會商調度，優化蓄水、調水、用水方案，精準調配各類水源，抓住時機開展人工增雨，千方百計增加可用水量，力爭重災區少減產、輕災區不減產、非災區多增產。

鄭柵潔說，各級領導幹部要深入一線、靠前指揮、一抓到底，農業農村、水利、氣象等部門要加強協同聯動，統籌做好抗旱保水和防汛抗洪兩手準備，加大物資設備投入力度，確保各項工作落地見效。

鄭柵潔長期在福建廈門工作，曾於2017年擔任過八個月的大陸國台辦副主任，隨後調任寧波市委書記、浙江省委副書記、代省長和省長等職。去年九月，調升安徽省委書記。

抗旱 高溫

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