聽新聞
test
0:00 / 0:00
降雨減少 安徽省委書記要求加大抗旱力度
由於淮河與長江流域降雨減少，中共安徽省委書記鄭柵潔要求全省針對高溫乾旱發展態勢，進一步加大抗旱力度，全力保障農田灌溉。
據安徽日報，鄭柵潔20日赴合肥市調研督導抗旱工作。鄭柵潔說，要針對高溫乾旱發展態勢，進一步加大抗旱工作力度，科學調度水源，全力保障農田灌溉，最大限度減少災害損失。
今年入汛以來，安徽省平均降雨量較常年同期偏少，沿淮河以南地區部分糧食作物受旱。鄭柵潔說，要動態調查群眾飲水困難問題，及時採取引調水、另闢水源、應急送水等方式，確保不落一戶、不漏一人。要扛穩糧食安全政治責任，加強旱情監測會商調度，優化蓄水、調水、用水方案，精準調配各類水源，抓住時機開展人工增雨，千方百計增加可用水量，力爭重災區少減產、輕災區不減產、非災區多增產。
鄭柵潔說，各級領導幹部要深入一線、靠前指揮、一抓到底，農業農村、水利、氣象等部門要加強協同聯動，統籌做好抗旱保水和防汛抗洪兩手準備，加大物資設備投入力度，確保各項工作落地見效。
鄭柵潔長期在福建廈門工作，曾於2017年擔任過八個月的大陸國台辦副主任，隨後調任寧波市委書記、浙江省委副書記、代省長和省長等職。去年九月，調升安徽省委書記。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言