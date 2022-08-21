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天氣太熱...男躺河中睡覺 路人誤以為「浮屍」急報警

香港01／ 撰文：孫聖然
浙江麗水一名醉酒男子在河中乘涼被誤認為浮屍。（影片截圖）
浙江麗水一名醉酒男子在河中乘涼被誤認為浮屍。（影片截圖）

熱浪席捲下大陸多地連日錄得40℃高溫，浙江麗水一名醉酒男子為避暑躺在河中睡覺，但竟嚇壞路人，以為發現浮屍後報警處理。

據「西部決策」報導，麗水市梅源派出所接獲村民報案指，在河中發現一具「浮屍」，警方緊急到達現場後看到一名身著黑衣黑褲的男子躺在橋下河水中，並且手腳發白、一動不動。

可就在準備打撈之際，「浮屍」突然開始晃動身體，並睜開眼睛張口說話，周圍的人受驚之際亦意識到這是一場誤會。

該男子表示，自己中午喝了些酒，天氣太熱才躺在水中乘涼，並且舒舒服服地在河水中睡了半天覺。隨後，民警對該男子行為給予批評教育。

網友怎麼看：

「到了陰間自然涼快」。

「這麼做出了事，家屬別鬧就行」。

「這膽子真大，喝了酒還敢去水裡泡著」。

「運氣好，面朝上，下次怕是沒有這麼好的運氣了」。

「喝酒之後別這樣直接泡涼水，血管一張一縮真不是開玩笑的」。

延伸閱讀：

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重慶連日高溫致51條河流斷流　城口縣供水源僅可支撐10天

文章授權轉載自《香港01》

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