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高溫缺電 四川啟動最高級別的一級應急回應

聯合報／ 記者陳言喬／即時報導
四川嚴重缺水缺電，多地水庫乾涸，四川省已啟動最高級別的一級回應。（網易）
四川嚴重缺水缺電，多地水庫乾涸，四川省已啟動最高級別的一級回應。（網易）

四川高溫缺電，四川省今天（21日）啟動最高級別、一級應急回應，將全力動員因缺電與高溫造成的危機因應。

川觀新聞報導，四川省能源供應保障應急指揮領導小組辦公室發佈通知，於今日零時啟動四川省突發事件能源供應保障一級應急回應。

通知稱，今年7月以來，川省面臨歷史同期最高極端氣溫、歷史同期最少降雨量、歷史同期最高電力負荷疊加的嚴峻局面，高溫災害與旱災並行，電力供需矛盾極為突出。為全力以赴保安全、保民生、保重點，盡最大努力減少對全省經濟發展和人民群眾生產生活的影響，堅決打贏電力保供攻堅戰，按照《四川省突發事件能源供應保障應急預案（試行）》規定，經批准，決定於8月21日00:00啟動四川省突發事件能源供應保障一級應急回應。

這是2022年1月省政府辦公廳印發《四川省突發事件能源供應保障應急預案（試行）》以來，四川首次啟動最高級別的應急回應（從高到低分別為一級、二級、三級、四級回應）。

據財聯社報導，四川省20日召開記者會通報電力保供形勢和工作開展情況，當前四川省用電需求最高負荷已躍升至6500萬千瓦，同比增長25%。而四川水電來水較常年減少5成以上，保障成都等負荷中心用電的主力水庫已達死水位，水電發電能力銳減，電力缺口大，電力供需嚴重失衡。

封面新聞報導，大陸水利部部長李國英19日表示，預測未來一周，大陸長江中下游和洞庭湖、鄱陽湖地區旱情仍將持續發展。他要求，全力以赴做好抗旱工作。

要精準掌握旱區人員飲水以及大牲畜、規模化養殖飲用水困難情況，提前有針對性地採取保供水措施；以確保旱區群眾飲水安全、保障大中型灌區引水灌溉為目標，實施「長江流域水庫群抗旱保供水聯合調度」專項行動，精細調度以三峽水庫為核心的長江上游水庫群、洞庭湖四水水庫群、鄱陽湖五河水庫群，滾動跟蹤補水演進過程，精準對接城鎮和灌區取用水。

要統籌考慮後汛期水庫調度運用，在確保防洪安全前提下，兼顧蓄水，為秋冬季供水提供儲備水資源。

水庫 高溫 抗旱

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