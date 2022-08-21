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巴士撞上車禍現場急救員和記者 土耳其2起離奇車禍奪32命

四川大缺電 魚塘無電可用 魚群缺氧大量暴斃 觸目驚心

聯合報／ 記者陳言喬／即時報導
四川停電導致魚塘魚群缺氧集體死亡。（頂端新聞）
四川停電導致魚塘魚群缺氧集體死亡。（頂端新聞）

四川高溫又缺電，一處漁塘停電，發電機無法使用導致魚缺氧，造成大量死亡。塘主已撈了兩天，共計兩萬斤，且池塘裡的魚還在繼續死，損失慘重。

河南日報「頂端新聞」報導，8月19日，四川綿陽，網友發佈視頻，稱因連日天熱氣溫較高，臨時停電後導致魚缺氧，發電機損壞無法使用，大量魚死飄滿水面。

「四川觀察」報導，近日，四川綿陽為節省用電，在基本滿足夜間道路照明和保障市民出行的前提下，8月16日起，北川羌族自治縣新縣城城區，所有道路路燈全部採取「隔一亮一」，降低用電量。這項路燈隔盞亮燈的措施將持續到8月25日，城區內的所有景觀燈也將提前一小時關閉，北川全縣共停了1300餘盞路燈，十天可節約30000千瓦時的電能。

據財聯社報導，四川省20日召開記者會通報電力保供形勢和工作開展情況，當前四川省用電需求最高負荷已躍升至6500萬千瓦，同比增長25%。而四川水電來水較常年減少5成以上，保障成都等負荷中心用電的主力水庫已達死水位，水電發電能力銳減，電力缺口大，電力供需嚴重失衡。

水電 停電

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