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大陸26個省會城市 22個中古屋價格低於1年前

聯合報／ 記者林則宏／即時報導
廣西南寧房價比起三年前下跌了11.2%，圖為南寧城區空拍照。新華社
廣西南寧房價比起三年前下跌了11.2%，圖為南寧城區空拍照。新華社

省會城市作為當地的政治、經濟、文化、教育、醫療、交通等各個領域中心，一般也是城鎮化過程中人口流入的主要方向。但上海第一財經根據大陸國家統計局的數據，檢視拉薩以外26個省會城市中古屋近三年來價格變化卻發現，有22個省會城市的房價格低於一年前。廣西南寧的房價比起三年前更下跌11.2%。

數據顯示，比起去年7月，26個省會城市中，僅四個省會城市中古屋房價上漲，分別為成都、南京、廣州、杭州，其中成都上漲6.7%最高。

「58安居客」房產研究院分院院長張波分析，跟去年同期相比，大部分城市房價出現了一定程度下降，但若將去年7月與前年同期相比，房價上漲的城市就比較多。因為很多城市在2020年下半年尤其是四季度開始上漲，去年上半年上漲較為明顯，到去年四季度才明顯回落。

若將時間拉長到兩年甚至三年來看，則區域房價的分化更加明顯。這是因為，2020年初新冠疫情暴發後，樓市的區域分化十分明顯，不僅一、二線與三、四線城市在分化，一、二線城市分化也十分明顯。

相比2019年7月，三年來房價漲幅居前的省會城市分別為：成都、廣州、合肥、杭州、瀋陽等。但有10個省會城市房價低於三年前，其中，南寧、太原、哈爾濱、鄭州、貴陽跌幅居前。

張波說，部分中心城市的基本面不錯，也不缺乏發展潛力和動力，只是由於前些年土地供應過大、賣地太多，供大於求較明顯，因此需求也出現透支。加上一些地方受到樓盤爛尾、斷供影響，市場整體信心不夠。

他認為，未來大陸房地產市場分化仍會持續，其中，庫存量較大的城市，或是市場景氣度不佳的城市，後續房價還會繼續調整。

房地產 疫情 上海

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