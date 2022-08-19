大陸連續30天發布高溫預警 重慶66條河流缺水斷流

大陸中央氣象台連續第30天發布高溫預警，預計8月19日白天陜西南部、四川東部、重慶大部、湖北西部和東南部、湖南中北部、江西中部、浙江中部、安徽東南部等地部分地區，最高氣溫將達到40℃以上。

大陸多地持續高溫炎熱，重慶市氣象台18日下午發布的每日氣象要訊更顯示，北碚最高氣溫達到45.0℃，再度刷新重慶有氣象記錄以來最高溫極值。18日7時至16時，重慶市23個區縣及中心城區的大部地區最高氣溫超過40℃。

由於長時間高溫少雨，重慶目前已經有25座水庫乾涸，66條河流斷流，34個區縣出現乾旱災害。因旱飲水困難大牲畜5.36萬頭，農作物受災面積59.07千公頃，其中絕收9,719.7公頃。

央視新聞指出，7月以來，重慶平均降水量為98.1毫米，較常年偏少6成，為歷史同期最低。截至8月16日，重慶涉及34個區縣累計因旱影響供水人口達88.9萬人。根據預測，重慶旱情將持續到月底，將有近百萬農村人口飲水受到影響。