世界職業技術教育 首屆大會天津揭幕

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

大陸教育部17日舉辦記者會介紹，首屆世界職業技術教育發展大會將於8月19日至20日在天津舉辦。

新華社報導，大陸教育部職業教育與成人教育司司長陳子季介紹，大會以「後疫情時代職業技術教育發展：新變化、新方式、新技能」為主題，通過線上線下相結合的方式舉辦，包含開幕式、主論壇、14個平行論壇以及閉幕式。

大會同期將舉辦首屆世界職業院校技能大賽、世界職業教育產教融合線上博覽會，並發布籌建世界職業技術教育發展聯盟的倡議，形成「會、盟、賽、展」的職業教育國際交流合作嶄新平台和典範。

本次大會是大陸政府首次發起並主辦的國際性職業教育大會。來自全球123個國家約700名代表註冊參會。

據了解，會議期間，將宣布大陸政府深化職業教育國際合作的重要舉措和承諾，發布《中國職業教育發展白皮書》，向世界介紹中國大陸職業教育發展經驗，提出中國大陸方案。大會還將發布「天津倡議」，分享各國經驗做法，提出面向未來的職業教育發展方向。

教育部 疫情

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