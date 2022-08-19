中歐班列82路線 開行逾5.7萬列

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

大陸國家發展和改革委員會開放司司長徐建平18日表示，中歐班列已成為國際經貿合作的重要橋梁。截至今年7月底，中歐班列累計開行超過5.7萬列，運送貨物530萬標箱，重箱率達98.3%，貨值累計近3000億美元。

中新社報導，推進一帶一路建設工作領導小組辦公室會同有關部門單位編寫的《中歐班列發展報告（2021）》當天正式對外發布。徐建平說，中歐班列應中歐投資貿易的不斷擴大而產生，隨共建一帶一路倡議的不斷推進而壯大，是中國大陸與共建國家經貿聯繫最為緊密的路徑。

他舉例說，中歐班列運輸貨物品類已由開行初期的手機、電腦等IT產品逐漸擴大到服裝鞋帽、汽車及配件、糧食、葡萄酒、咖啡豆、木材等53大門類、5萬多個品種，涵蓋了沿線國家和地區人民生產生活所需的方方面面。

中歐班列的開行還緊密了亞歐大陸的陸路聯繫。截至今年7月底，中歐班列共鋪畫了82條運輸線路，通達歐洲24個國家196個城市，逐步連點成線、織線成網，運輸服務網覆蓋歐洲全境，形成了貫通歐亞大陸的國際運輸大動脈。

徐建平並指，中歐班列已成為推動區域經濟發展的重要支撐。例如，新疆依託中歐班列進一步增強了與周邊國家的交流與合作，助推了新疆絲綢之路核心區高質量建設。波蘭羅茲、德國杜伊斯堡等城市伴隨中歐班列發展，國際物流樞紐地位不斷提升，當地生產的特色產品搭乘中歐班列大量銷往中國大陸。

一帶一路 新疆

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