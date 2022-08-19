三代人治沙 白芨灘沙漠退20公里

聯合報／ 記者陳政錄／寧夏報導
保護區大泉管理站員工張學雲正在治沙。記者陳政錄／攝影
保護區大泉管理站員工張學雲正在治沙。記者陳政錄／攝影

近年大陸當局將生態治理與產業發展政策相結合，成為快速推進脫貧攻堅的重要手段。三面環沙的寧夏回族自治區，自1953年起，就在黃河東部、毛烏素沙漠西南邊緣的白芨灘防沙林場等地，推動「防風治沙」，甚至「飲水造田」，讓沙漠變成森林、蘋果園，還能畜牧、種田。

寧夏靈武白芨灘國家級自然保護區前身為白芨灘防沙林，建立於1953年，現總面積10萬4,333公頃，位於毛烏素沙地西南邊緣，歷經超過60年、三代治沙人治理下，每年以2萬畝的速度，將沙漠推遠了20公里，建立起南北長61公里、東西寬20到30公里喬灌草相結合的綠色屏障。

保護區大泉管理站員工張學雲指稱，他自1993年起，就到白芨灘治沙，當時寸草不生，路、水、電都不通，在治沙工人每天做500個一平方公尺的草方格下，一步步向前推進。

張學雲說明，所謂草方格，是將麥草一束束鋪在沙上，再用鐵鍬將其軋進沙中，形成一個個草方格，達到防風固沙效果。接著，透過雨季撒播草籽、穴播灌木種子、營養袋苗造林、春秋植苗造林四項技術支持，及滴灌技術，提高造林的成功率，並在迎風坡等種植檸條、花棒、沙拐棗等等較耐旱的灌木。

在此之下，保護區可實現在年降雨量僅160毫米左右的情況下，植栽第一年成活率能達到75%以上，三年植被覆蓋度達到45%以上。

保護區管理局副局長魏蒙說，保護區內已基本完成治理，留下了約兩萬畝沙漠作為研究，並發展沙產業，包括在沙地種植蘑菇、甘草或規劃果園等。

2005年，時任浙江省委書記的習近平提出「綠水青山就是金山銀山」的口號，2008年，他到寧夏視察時，在大泉沙區種樹，因此在主政後，白芨灘也成為大陸當局在三北（西北、東北、華北）地區，推動工程精準治沙、科學治沙的樣板。

保護區 習近平

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