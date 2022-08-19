長江流域抗旱 水庫群聯合調度

大陸水利部副部長劉偉平17日表示，長江流域水庫群抗旱保供水聯合調度專項行動自8月16日12時起實施，調度上中游水庫群，加大出庫流量為下游補水，計劃補水14.8億立方公尺。

新華社報導，劉偉平在大陸水利部長江流域抗旱保供水保秋糧豐收有關情況記者會上說，當前，長江流域水稻等秋糧作物正處於灌溉需水關鍵期，為遏制長江中下游幹流水位快速下降趨勢，確保沿線灌區和城鎮取水，水利部決定實施專項行動，調度以三峽水庫為核心的長江上游梯級水庫群，洞庭湖湘、資、沅、澧「四水」水庫群，鄱陽湖贛、撫、信、饒、修「五河」水庫群，加大出庫流量為下游補水。

「8月以來，水利部門已調度長江流域控制性水庫群向中下游地區補水53億立方公尺。」劉偉平表示，目前，長江流域大中型水庫蓄水情況總體較好，蓄水量較去年同期僅偏少一成。受旱省市蓄水量較常年同期總體持平。

7月以來，長江流域大部分地區持續高溫少雨，降雨量較常年同期偏少四成五。長江及洞庭湖、鄱陽湖水系來水量較常年同期偏少二成至八成。當前，長江幹流及洞庭湖、鄱陽湖水位較常年同期偏低4.85至6.13公尺，創有實測記錄以來同期最低。部分地區中小型水庫蓄水不足。

大陸水利部統計顯示，四川、重慶、湖北、湖南、江西、安徽6省市耕地受旱面積多達1232萬畝，83萬人、16萬頭大牲畜因旱供水受到影響。

「目前，大中型灌區的灌溉水源和城鄉供水是有保障的，受旱耕地主要是分布在灌區末端和沒有灌溉設施的『望天田』。」劉偉平說，供水受影響的主要是以小型水庫或山泉、溪流作為水源的分散供水工程。

在保障農村供水安全方面，劉偉平表示，全面調查旱區農村供水情況，對以山泉、溪溝、塘壩、淺井等為供水水源的小型供水工程，編制應急供水預案，分區分類明確應對措施，千方百計確保群眾飲水安全。

據預測，長江流域未來一周仍將維持高溫少雨，8月份降雨、來水也總體偏少，旱情可能持續發展。水利部門需要密切關注長江流域旱情發展，繼續做好抗旱保供水保秋糧豐收工作。