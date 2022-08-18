大陸五部門鼓勵發展遊艇業 將從海南試點

中國大陸五部門鼓勵遊艇主要企業與大學院所合作創立高水平創新載體，在大眾化遊艇、新能源遊艇等研發設計上實現重大突破。要大力發展郵輪旅遊，擴大消費市場需求，推動三亞建設國際郵輪母港等新措施，並在海南先開展遊艇租賃試點。

據人民網18日報導，大陸工業和信息化部、國家發展和改革委員會、財政部、交通運輸部、文化和旅遊部近日聯合發佈《關於加快郵輪遊艇裝備及產業發展的實施意見》，推動遊艇產業創新發展。

報導稱，郵輪遊艇產業鏈長、帶動作用大，有助於提升現代服務業水平、促進海洋經濟發展，但與世界先進國家相比，中國大陸郵輪遊艇和旅遊客船的裝備產業化、市場成熟化、消費大眾化等方面仍有差距。

意見強調，要大力發展郵輪旅遊，擴大消費市場需求，推動三亞建設國際郵輪母港，並推進上海等沿海大城市郵輪旅遊發展，打造一批國際一流的郵輪旅遊特色目的地；同時要加快海南遊艇產業改革發展創新試驗區建設，支持大連、青島等濱海城市創新遊艇業發展，建設一批適合大眾消費的遊艇示範項目，並支持海南率先開展遊艇租賃試點。

意見指出，要支持在沿海地區、長江流域、西江流域等有條件的江河湖泊發展大陸國內水路旅遊精品航線，並在完善定點定線船舶旅遊產品基礎上，推出主題航次、定制化服務等升級旅遊產品。

意見還提出，要加強郵輪建設，穩步推進國產大型郵輪工程；還要提升郵輪研發設計建造能力，以國際主流大中型郵輪為重點，兼顧極地郵輪等專業化小型郵輪，加大總體設計和總裝建造關鍵技術攻關，提升先進製造和工程管理能力，打造新一代研發製造一體化協同平台。

意見還稱，需加強郵輪系統集成和核心裝備研發，突破海上郵輪救援關鍵技術和裝備，加快大數據、雲計算、5G移動通信、人工智能、北斗導航、衛星通信等技術應用研究和試驗驗證。