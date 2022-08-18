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熱爆攝氏45度！重慶北碚再創高溫新紀錄
據中國氣象局微博@中央氣象台今（18）日消息，重慶北碚又創造了攝氏45度新的紀錄。18日，重慶市氣象台繼續發佈「高溫紅色預警信號」，這是今年入夏以來的第8個紅色高溫預警。
從7月20日起至今，大陸中央氣象台已連續29天發布高溫預警。據大陸國家氣象資訊中心統計，8月13日，湖北省竹山站出現攝氏44.6度的高溫天氣，破當地歷史極值，成為本輪高溫天氣過程中大陸全國最高氣溫。不過這個紀錄在18日就被重慶北碚創造的攝氏45度超越。
據統計，本輪大陸高溫天氣過程，共有194個國家氣象站的最高氣溫破歷史極值，主要分佈在四川、湖北、江蘇、浙江、福建、陝西、重慶、青海、安徽、江西、湖南、新疆、甘肅、貴州、西藏、廣東、河南、廣西等18個省市區。
其中，四川地區有70個氣象觀測站破歷史極值。除此之外，湖北24個站、江蘇18個站、浙江14個站、福建11個站破歷史極值。
共有3個省連續28天發布高溫預警，分別為湖南、福建、新疆。在湖南，9個城市連發28天預警，即長沙、湘潭、衡陽、邵陽、益陽、郴州、永州、懷化、婁底。而福建也有4個城市連續28天發佈高溫預警信號，即福州、廈門、三明、寧德。
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