持續高溫乾旱 江西廬山瀑布縮成「一條線」

「飛流直下三千尺，疑是銀河落九天」，詩仙李白的詩句使得廬山秀峰瀑布聞名天下。不過隨著持續的高溫乾旱，廬山秀峰瀑布也縮成「一根線」。

澎湃新聞報導，當地遊客李先生介紹，今年7月時，他到秀峰瀑布遊玩，水量很大，站在瀑布旁邊水花霧氣直往臉上撲，7月之後水量就減少了，加上眼下持續高溫乾旱令秀峰瀑布越來越纖細。

江西廬山市，受連續高溫乾旱影響，廬山瀑布縮水成一根線。大陸中央氣象台18日繼續發布高溫紅色預警，預計18日白天，陝西南部、河南、山東西部、安徽、江蘇西部和南部、湖北、湖南、江西、浙江、上海、福建、四川中東部、重慶、貴州東部和北部、廣西中北部、廣東北部等地最高氣溫將有35到39度。

其中，陝西南部、四川東部、重慶、湖北西部和東南部、湖南中北部、江西中部、浙江中部等地的部分地區最高氣溫可達40度以上。

從中期預報看，未來一周，長江流域尤其是川蜀地區，依然將維持40度左右的高溫天氣。