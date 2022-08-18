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高溫增加限電頻率 中國難擋旱災危機

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
中國近來面臨史上最嚴重的熱浪，恐讓中國成長大幅下滑的經濟更雪上加霜。（Wikimedia Commons）
中國近來面臨史上最嚴重的熱浪，恐讓中國成長大幅下滑的經濟更雪上加霜。（Wikimedia Commons）

高溫讓中國面臨旱災與缺電危機！近來中國面臨有史以來最嚴重的乾旱，許多省份即使努力造雲，仍無法緩解高溫與缺雨的狀況，而水力發電也因為乾旱面臨嚴重供電壓力，各地都有限電的狀況出現。中國經濟本就因封城嚴重衰退，加上天災的影響，恐對習近平的連任產生不小壓力。

缺雨又要抗旱

根據《英國廣播公司》17日報導，目前中國面臨嚴重乾旱危機，長江的水位創下歷史新低，降雨量甚至不到往年的一半，也讓水力發電平均水位下降一半（水力發電需要位能落差發電，水位愈低愈不利發電），但同時中國又因氣候高溫使得冷氣用電量大幅增加，讓電力供應面臨巨大壓力。據中國氣象局統計，這兩個月的熱浪是有紀錄以來最長的。

長江周圍省份都在設法造雲、對空發射氣象彈以對抗乾旱，高溫的現象卻依舊難以緩解，四川省的均溫已超過攝氏40度，但因為擔心缺電，所以四川政府要求冷氣不能開低於26度，並要求工人在工作時儘量走樓梯，取代容易直接曝曬的升降梯。

人口540萬的四川達州市，有時候一天還要停電3小時來緩解缺電危機，工廠也因為缺電被迫要減少產量甚至停工，藉此將用電轉移到家戶。《新華社》則提到，8月以來關中、陝南地區持續高溫少雨，陝西省已出動23.3萬人、啟動機電井7400座、泵站1400處擴大抽水，並出動運水車輛1532輛次，填補各地用水缺口。

人工渡旱非長久計

新華網》另有報導提到，為了保證廣大農民抗旱與灌溉順利，中國電網的永川供電公司已迅速投入抗旱保電工作。以重慶仙龍鎮為例，乾旱已讓當地有1200畝田、1000多人生活用水困難，永川公司透過提灌變壓器協助灌溉，暫時緩解當地農民的缺水危機。

不過《路透社》與《彭博》都提到，氣候變遷恐對中國產生嚴重影響，包括畜牧業、農業都會受到嚴重衝擊，加上中國經濟也因封城重挫，讓中國國家主席習近平在年底20大的連任上多了更多挑戰。

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高溫 抗旱 習近平

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