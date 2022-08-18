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海南西藏疫情加速衝 北京拉響輸入風險警報

中央社／ 台北18日電

中國官方公布，17日新增3424例COVID-19本土病例，海南、西藏疫情持續攀升並恐擴大外溢，當天一輛自西藏發車經河北石家莊市抵達北京的列車有多例確診者，拉響北京輸入風險警報。

中國國家衛生健康委員會官網今天上午公布，16日零時至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）共3570例（含確診與無症狀感染者），其中境外移入146例、本土3424例。

其中新增本土確診614例，分別為海南496例、陜西36例、西藏19例、浙江14例、福建10例、新疆9例、廣東6例、內蒙古5例、北京及四川各4例、河南、青海各3例、江西、湖南、重慶、貴州及雲南各1例。

本土無症狀感染計2810例，分別為海南1522例、西藏870例、新疆224例、青海57例、兵團36例、陜西29例、浙江13例、江西12例、河南8例、河北6例、廣西5例、上海4例、山東、重慶、雲南、甘肅及寧夏各3例、內蒙古、廣東及四川各2例、北京、江蘇及貴州各1例 。

海南當天本土新增2018例（含確診496例與無症狀感染者1522例），占全國總數約59%；另西藏889例（含確診19例與無症狀感染者870例），確診人數快速攀升，疫情不但未降溫，更恐有擴大外溢風險。

河北石家莊市疫情防控總指揮部辦公室公布，15日一輛由西藏發車，17日途經石家莊市抵達北京西的列車發現多例陽性感染者，緊急尋找同乘人員，警告若刻意隱瞞、謊報行程、不配合調查而造成嚴重後果，將依法追究相關責任。

北京市政府新聞發言人徐和建17日指出，8月以來北京先後發現6起京外關聯病例和2起境外關聯閉環人員疫情，首都外防輸入、內防反彈壓力較前期明顯增加。要提高警惕，絕不能有絲毫麻痺大意。

另在西藏部份，拉薩市宣布將原訂至今天的臨時性社會面管控，再延長3天至21日。

香港及澳門部份，17日公布新增5757例確診，其中5563例屬本土感染。香港衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，目前確診個案持續上升，絕大部份患者是Omicron亞型變異株 BA.5，傳播力較高，預料單日確診數字會進一步上升。

澳門17日公布新增7例輸入性病例，分別由葡萄牙、泰國、英國、美國、香港及台灣入境，因無既往感染史，列為無症狀確診者。

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