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北京國家植物園 睡蓮盛開「像仙境」

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導
北京國家植物園南園裡的各色睡蓮，宛若「水面調色盤」。圖／本報北京傳真
北京國家植物園南園裡的各色睡蓮，宛若「水面調色盤」。圖／本報北京傳真

北京國家植物園南園裡的各色睡蓮，正火熱綻放。碧波微瀾，睡蓮婀娜，宛若「水面調色盤」，吸引了京城不少市民前來打卡觀賞。

遊人沿著國家植物園南園郁郁蔥蔥的道路前行，穿過幾條蜿蜒小路，「水生與藤本植物區」的一池蓮花便映入眼簾。紅的、黃的、粉的、紫的……多種顏色的睡蓮爭相開放。有的出水盛開，有的隱身水中，有的含苞待放。從池塘的西南側望去，各色睡蓮和蓮葉層層疊疊，好似一幅油畫。穿梭在蓮葉下的小鴨和不時飛來的蜻蜓，給這一池恬靜增添了幾分靈動。「太美了！第一次見到這麼多顏色的睡蓮一起開放，在池塘邊坐一坐，聽聽蟬鳴，感覺像仙境一樣。」一位遊園的女士說。

「水生與藤本植物區」目前收集栽培各類水生和藤本植物200餘種，其中蓮花、睡蓮就有100多個品種。屬於睡蓮科的王蓮，尤其受遊人青睞，「王蓮單花花期只有3天，運氣好才能看到，我蹲了好幾天，前幾天才碰見一次，每天開的顏色都不一樣，特別好看。」一位攝影愛好者說。王蓮的葉片結構也十分巧妙，葉背密布著中空而堅實的粗壯葉脈，直徑1.85公尺的葉片，可承載50千克左右的重量。

在南園展覽溫室裡的「水生植物室」，也有亞馬遜王蓮、藍色巨睡蓮、變色睡蓮、延藥睡蓮等多個品種的睡蓮，可供遊人觀賞。

北京

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