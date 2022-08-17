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持續高溫難耐 四川民眾熱到爬進古墓群裡避暑

聯合報／ 記者林則宏／即時報導
位於四川省眉山市青神縣的「瑞峰崖墓群」，近日出現不少前來避暑的民眾。（取自楚天都市報）
位於四川省眉山市青神縣的「瑞峰崖墓群」，近日出現不少前來避暑的民眾。（取自楚天都市報）

今年夏天是中國大陸近61年來最熱的一年，據楚天都市報報導，近日，四川省持續多日高溫，民眾紛紛想盡辦法避暑。眉山市青神縣，就有不少民眾爬上大陸國家文物重點保護單位「瑞峰崖墓群」避暑。

報導稱，瑞峰崖墓群位於青神縣岷江西岸的瑞峰鎮黃角村丘陵地帶，是一處數量眾多、分布密集、保存較為完好的古墓葬群。2006年5月，瑞峰崖墓群被大陸國務院核定公布為全國第六批文物重點保護單位。

楚天都市報指出，多段視頻顯示，不少當地民眾來到瑞峰崖墓群乘涼。還有人搭起帳篷、架起桌子，一家人就在古墓裡遊玩。還有人進洞探險，發現洞中的蝙蝠。對此，有網友擔心，民眾跑到古墓納涼會製造垃圾、破壞文物。

住在瑞峰崖墓群附近一名張姓村民告訴楚天都市報，最近確有人來到瑞峰崖墓群納涼，主要是當地的老年人，閒來無事時就到這裡坐坐。「如果外面溫度40℃，洞裡溫度大約29℃左右。我個人不會去那裡避暑。」

青神縣文物保護中心人員表示，當地的文保員也反映過這一情況，崖墓群是開放的，由於最近天氣太熱了，的確有一些當地民眾去瑞峰崖墓群乘涼，「基本上對崖墓群沒有損壞」。

工作人員表示，村里的幹部和文保員都會去現場對乘涼的人群進行宣傳教育，讓他們不要亂刻亂畫、亂丟垃圾，也會有工作人員去現場巡查和打掃衛生。

央視新聞報導，根據大陸國家氣候中心近日監測評估，綜合考慮高溫熱浪事件的平均強度、影響範圍和持續時間，中國大陸從今年6月13日開始至今的區域性高溫事件綜合強度，已經達到1961年有完整氣象觀測記錄以來最強。

今年夏季以來，豫蘇皖浙鄂贛黔川陜新等10個省（區）高溫日數均為1961年以來歷史同期最多，湖北竹山；重慶北碚、奉節、巫溪；河北靈壽、槁城、正定；雲南鹽津等地日最高氣溫甚至超過44℃。

大陸全國文物重點保護單位「瑞峰崖墓群」，成了當地民眾的避暑勝地。（取自微博）
大陸全國文物重點保護單位「瑞峰崖墓群」，成了當地民眾的避暑勝地。（取自微博）

高溫 文物

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