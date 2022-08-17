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四川電網大「烤」 達州電力稱如難緩解 居民限電2.5時

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
四川15日公告，為確保電網安全，勒令所有工業電力用戶生產全停。圖為示意圖。(新華社)
四川15日公告，為確保電網安全，勒令所有工業電力用戶生產全停。圖為示意圖。(新華社)

連日高溫導致供電吃緊，供電嚴峻的四川恐將對居民有序限電。據澎湃新聞報導，四川達州電力集團有限公司16日發布《有序限電預告》稱，如果在採取一切措施仍無法緩解供電壓力的情況下，將對轄區內的居民用戶實行有序限電，每條線路計劃持續時間約兩個半小時。此外，據證券時報報導，四川成都多個辦公樓因高溫限電，停止供冷。

達州電力表示，7日以來，受極端異常高溫天氣和全省供用電日趨緊張等多重因素疊加，達州主城區地方電網已出現較大供電缺口。對高峰期電網負荷過大、電力供應不足的嚴峻形勢，已採取工業用戶停產、有序限電等多種措施竭力緩解電力供需矛盾。盡最大努力保障居民生活用電，盡量做到能不停則不停。

達州電力稱，在採取一切措施仍無法緩解供電壓力的情況下，將對轄區內的居民用戶實行有序限電，每條線路計劃持續時間約兩個半小時。

據達州電力集團有限公司資料，集團年供電量12億千瓦時，服務面積600平方公里，服務人口85萬。

此外，據證券時報消息，經成都市經信局統一部署，對成都部分辦公樓大樓中央空調停止供冷。同時，物業服務中心已將後台計費系統全部關閉，能源站停供期間不會產生空調流量費。

四川地區因高溫導致電力供應嚴峻。據四川日報報導，四川省15日再度召開電力保供調度會，預計全省最大用電負荷將比去年同期增加25%，電力保供形勢十分嚴峻。四川的電力供需形勢已由7月份的高峰時期電力「緊缺」，轉變為全天電力電量的「雙缺」。此前，四川決定「讓電於民」，對四川電網有序工業用電用戶實施生產全停，以保民生用電。

限電 高溫

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