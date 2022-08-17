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地毯式轟炸！新娘向全公司派喜帖 70同事只來1人 結局超心酸

香港01／ 撰文：布萊恩
大陸1名女員工以「地毯式轟炸」向全公司70名同事都派喜帖，如果結婚當天只有1名同事出席，相當尷尬。 圖／擷自：ingimage
大陸1名女員工以「地毯式轟炸」向全公司70名同事都派喜帖，如果結婚當天只有1名同事出席，相當尷尬。 圖／擷自：ingimage

結婚向同事派「紅色炸彈（喜帖）」，應派給誰必須深思熟慮，如果「大包圍」濫派，隨時尷尬大了！大陸1名女員工以「地毯式轟炸」向全公司70位同事都派喜帖，如果結婚當天只有1名同事出席，浪費宴席又令自己在親朋好友面前失面子，讓她氣憤得隔天就提出辭職，黯然離去。

大陸傳媒報道，該女員工在公司工作5年，「有三分之一的同事都給他們隨過禮（送過禮）」，但如果只向這些同事發喜帖，擔心會令其他同事心理難受，於是在結婚前2個月就向全公司70名同事都發了喜帖。

婚禮當天，女員工準備了6席招待同事，沒想到70名同事竟然只來了1人，還要是自己的「小徒弟」，「隨過禮」的同事也不知所終。看着空空的6席「新娘同事桌」，不只浪費了宴席，自己亦在親朋好友面前丟了面子，一怒之下，女員工隔天就提出辭職。

女員工悲慘經歷引來網民熱議，不少人同情女員工遭遇，又認為辭職決定正確，「可以看出該公司的負責人及員工是人情薄如紙，辭職是正確的」、「有炸過她的同事也太沒有義氣了，不回禮，真沒有禮貌」、「換做我，我也會辭職，因為我實在是沒臉再在公司待下去了」、「這個公司也沒什麼前途，道不同不相為謀，不屑於跟他們同事」。

但也有認為網民質疑是女員工平日為人處事導致「悲劇」，「沒有交情，真心的朋友不多」、「平常的人緣很重要喔」、「這人緣也太差了吧」、「平時做人處事失敗，自大，驕傲，目中無人，眼中只有自己，去下個公司後要改進」。

不過，由於報道沒有詳細地點人物，當然也沒有事件中的女主角或公司同事現身，有網民質疑是編撰出來騙流量的故事，「疫情下很久已沒有大排延席了」、「如果70人只來1人，早就無法在公司立足了，還能找到夫家？」、「不如乾脆說完全沒有人來更可信」、「這種套路故事是在騙流量嗎？」。

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文章授權轉載自《香港01》

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