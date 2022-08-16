長江流域旱情嚴重 陸水利部：從最不利情況出發

8月15日是日本戰敗由昭和天皇頒布終戰詔書，宣告無條件投降的77周年紀念。然而今年有別於以往，對於中國大陸而言，今年是與日本建交的50周年，理應是雙方表現對彼此和善的一年，但日本首相岸田文雄卻到靖國神社敬獻了玉串料，也就是中文中的香油錢或祭祀費，為此中共外交部表達了抗議；但中國也在今年發現了自身內部已深陷於日本化的「次文化」趨勢，有意識地想要根除這個現象。

2022-08-16 20:26