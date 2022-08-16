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中國「渝、黔、川」三省包攬最高氣溫前10名 重慶51條河流斷流

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
行人在烈日下行走。新華社
行人在烈日下行走。新華社

中國氣象局官網發布的16日高溫實況排行榜顯示，截至17時，西南地區的重慶、貴州、四川三個省份包攬了高溫榜前十名，最高溫度均已突破42.6度，其中最高的重慶北碚達到44度。受高溫影響，重慶全市51條河流斷流。

澎湃新聞報導，重慶北碚、璧山、江津包攬了16日的高溫榜前三。前十名中，有六個來自重慶，一個來自貴州，三個來自四川。

高溫紅色預警連續發布第5天，大陸中央氣象台於16日18時繼續發布高溫紅色預警，預計8月17日白天，陝西南部、安徽南部、湖北中南部、湖南、江西、浙江、上海西部、福建、四川中東部、重慶、貴州東部和北部、廣西中北部、廣東北部等地最高氣溫將有35到39度，其中，四川東部、重慶中西部、湖南中部、江西中部、浙江西部等地的部分地區最高氣溫可達40度以上。

據重慶市水利局發布，重慶全市51條河流斷流，24座水庫乾涸，水利工程蓄水量23.66億立方公尺，占應蓄水量的63.3%，26個區縣已低於70%，而奉節、開州、彭水、武隆、城口、巫山、巫溪7個區縣低於50%。

中國氣象局官網截圖
中國氣象局官網截圖

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