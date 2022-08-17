北京博物館之夜 找恐龍打卡去

北京自然博物館日前開啟2022「博物館之夜」，觀眾們走進展廳，探尋自然奧秘，共度博物館奇妙夜。

進入展廳，每個家庭都能領到一本「博物護照」。觀眾在手繪地圖的指引下，前往各主要展廳，完成護照中的學習任務，便可獲得一枚紀念章。

「彭彭和丁滿分別是非洲的什麼動物？」在神奇的非洲展廳內，動畫片中的熱門角色出現在眼前，令小觀眾們興奮不已，使勁兒探著頭尋找目標。「我找到了！彭彭是疣豬，丁滿是獴。」對照著展廳內的動物標本，10歲的小雨第一個喊出正確答案，收穫了一枚「榮譽勳章」。

在古爬行動物展廳裏，背上布滿劍板的沱江龍、威風凜凜的永川龍、展翅翱翔的翼龍、稱霸海洋的魚龍…一隻隻「龐然大物」，吸引了不少孩子前來打卡。「小朋友們，你們繫過腰帶嗎？在恐龍的骨骼中，有一塊特殊的腰帶骨，考古學家就是通過它給恐龍分類的。」在一條體長26公尺的井研馬門溪龍化石前，解說員正在向小觀眾們講解恐龍的骨骼構造。隨後，小觀眾們紛紛拿起畫筆，在紙上為恐龍繪製「腰帶」。

除此之外，還有拼接蝴蝶模型、製作貝殼項鏈、裝飾觸角髮卡等豐富有趣的實踐活動，分布在各個展廳，供觀眾體驗。