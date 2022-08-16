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數量不到1000隻 瀕危伊犁鼠兔 天山發現蹤跡

世界日報／ 中國新聞組／北京17日電

棲息在新疆的天山山脈，數量不足1000隻的伊犁鼠兔，近日在精河縣區域吉普克山區發現牠的蹤跡，這也是志願者時隔八年再次用相機拍到清晰的伊犁鼠兔照片。

綜合媒體報導，伊犁鼠兔保護志願團隊在拍到的伊犁鼠兔，約20厘米長，外形像兔子又像老鼠，是一種比大熊貓還少的兔形目動物，，是新疆特有的一個物種。目前不足1000隻，是世界瀕危物種。伊犁鼠兔主要棲息在海拔2800~4100米天山裸巖地區的高寒地帶。牠不冬眠，有儲備食物的習慣，多以金蓮花、虎耳草、紅景天、雪蓮等高山植物為食。

由於人為干擾、氣候變化、物種自身原因等因素影響，在原產地伊犁州尼勒克縣吉里馬拉勒山上的伊犁鼠兔已全部滅絕，精河縣吉普克山區是距伊犁鼠兔原產地最近的區域，且近年來多次記錄其出現與活動。

此次是願者在天山山脈精河縣區域吉普克山區等地開展伊犁鼠兔的保護和監測工作時，拍攝到牠的身影，也是時隔八年再次用相機拍到清晰的伊犁鼠兔照片。

處於瀕危狀態的伊犁鼠兔，第一次出現在世人面前是在1983年，由中國科學院新疆生態與地理研究所的研究人員李維東，在天山山脈，也就是牠的棲息地，意外發現，並被判定為新物種。

科學家估計伊犁鼠兔的數量已不到1000隻，不僅因人類活動威脅導致棲息地縮減，還有受氣候暖化衝擊，使其不得不往更高的山上生活。35年前巧遇這隻瀕危動物是在海拔3350米，如今伊犁鼠兔已可到海拔4100米的高山上生活了。

對此，網友留言，「這小家伙多以金蓮花、虎耳草、紅景天、雪蓮等高山植物為食，你說牠能不瀕危嗎」、「吃的也太補了」、「主要是牠吃的東西太珍貴」、「好可愛，牠還會看鏡頭」、「小家伙這可愛怎就瀕危了，唉，吃東西還是不能太挑啊」。

新疆

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