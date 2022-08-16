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龍線蟲疑似出現在四川 民眾嚇壞 疾控部門：消息不實

世界日報／ 中國新聞組／北京17日電

四川日前有不少遊客在多地水域拍下的白色細線狀生物，有網友聲稱為非洲寄生蟲「龍線蟲」，引發高度關注，但被疾控部門否認。

南方都市報報導，有網友上傳視頻稱，在成都市大邑縣的藥師岩「玩水」時，發現水體中有一種不明生物，「第一次看到這個蟲，游得好快，多細一根，這是啥子？」幾乎與此同時，多名四川、重慶地區的遊客紛紛上傳自己拍下的畫面，懷疑是同類生物出沒。有網友聲稱，這是曾在非洲引發寄生蟲病的「龍線蟲」，引發公眾擔憂。

對此，四川省疾控中心寄生蟲病預防控制所指出，網傳「四川驚現龍線蟲」消息不實：「從目前視頻上看到的這些東西，不是龍線蟲。自然界裡面什麼樣的蟲都有，平時（水體中）本身就存在，不是現在『驚現』，只是過去大家沒有注意。」

成都華希昆蟲博物館館長趙力表示，估計是螳螂或直翅目昆蟲體內寄生的線蟲，進入了水體。」趙力說，目前這個季節，螳螂剛剛成熟，螳螂體內寄生的線蟲也進入了成熟階段，它們會釋放一些化學物質，讓螳螂感到口渴，主動去找水，一旦螳螂接觸到水體，它們就從螳螂體內鑽出來，進入水裡準備繁殖。

據報導，龍線蟲，俗稱「幾內亞蟲」，是寄生在哺乳動物體深部的大型線蟲，多見於熱帶、亞熱帶。去年全世界範圍內僅發現十幾例。中國僅在1990年代發現過一例。

龍線蟲患者會出現發熱、惡心、雙下肢疼痛、皮疹、水皰、潰瘍等症狀，極少數累及中樞神經系統可致截癱。該病目前無特效療法，摘除蟲體是目前唯一可靠的方法。

寄生蟲 非洲

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